Судан сократит государственные расходы и увеличит социальную помощь

Правительство Судана сократит государственные расходы и увеличит социальную помощь после завершения серии экономических реформ, которые могут усилить давление на большую часть населения страны.

С апреля 2018 года, когда свергли экс-президента Омара аль-Башира, в Судане растут цены и неуклонно снижаются реальные доходы граждан. Сначала экономические проблемы называли временными трудностями, но по факту ситуация не изменилась даже под руководством новых властей.

Так, правительство ради финансовой помощи начало принимать непопулярные среди жителей решения, которые привели к протестам. В феврале 2020 года Хартум девальвировал национальную валюту и принял удовлетворяющий требованиям Международного валютного фонда режим управляемого плавающего обменного курса, то есть регулируемого денежно-кредитными властями.

В июне 2021 года правительство полностью убрало субсидии на бензин и отменило официальный таможенный курс доллара, который оценивал местную валюту выше, чем есть на самом деле.

После трех дней закрытых заседаний суданские власти заявили, что расходы на официальные зарубежные поездки сократят на 50%, квоты на топливо для государственных транспортных средств снизят на 20%, а излишние госавто продадут. Финансирование посольств сократят на 25%.

Между тем течение двух месяцев расширят проект поддержки семьи с трех до пятнадцати миллионов человек, по которому Судан распределяет ежемесячную денежную помощь. Кроме того, увеличат бюджет программы, обеспечивающей людей продуктами, с 2 до 10 млрд суданских фунтов (более 22 млн долларов).

С 1 июля правительство предоставит ежемесячную помощь государственным служащим, наибольший процент которой выделят сотрудникам более низкого класса. Власти также пообещали пересмотреть структуру заработной платы и ввести новую с 2022 года.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что организация поддержит Хартум в восстановлении республики после длительного периода нестабильности и экономических трудностей.