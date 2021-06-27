Точка кипения: масштабные протесты в Палестине угрожают позициям Махмуда Аббаса

На протяжении последних месяцев кампания Палестинской национальной администрации (ПНА) по борьбе с политическими оппонентами набирает обороты. Смерть известного активиста Низара Баната при аресте силами безопасности заставила тысячи палестинцев выйти на улицы городов Западного берега реки Иордан, чтобы проститься с диссидентом и призвать правительство Махмуда Аббаса к ответу.

На этом фоне активисты и правозащитники сплотились против произвола силовых структур ПНА, а палестинские чиновники обвинили движение ХАМАС в подогреве антиправительственных настроений на Западном берегу.

Международная редакция ФАН разбиралась, какие претензии накопились у народа к Махмуду Аббасу и почему ХАМАС укрепляет протесты в Палестине.

Гибель Низара Баната

Известный палестинский активист Низар Банат скончался в ночь на 24 июня, когда сотрудники службы безопасности ПНА прибыли к нему домой в город Дура на Западном берегу с целью ареста.

Активная политическая деятельность обернулась для него репрессиями. По словам родных Баната, он находился в местах лишения свободы восемь раз. В декабре общественный деятель был задержан на несколько дней в соответствии со спорным законом ПНА о киберпреступлениях, который позволяет обвинять палестинцев в клевете на должностных лиц в интернете. А за два месяца до гибели вооруженные люди атаковали его дом.

В своих видеороликах в социальных сетях Банат обвинял руководство Палестины в коррупции и неграмотном управлении. Также активист являлся одним из кандидатов на выборах в парламент ПНА.

The prominent Palestinian political activist and advocate of free speech was known for his outspoken videos on social media criticising the PA for its corruptionhttps://t.co/uIOpL7O69N — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 27, 2021

По словам членов семьи, в злополучную ночь 24 июня силовики брызнули в лицо активиста перцовым баллончиком, жестоко избили его железными и деревянными дубинками, а затем увезли его на военном автомобиле.

Губернатор Хеврона Джибрин аль-Бакри немногословно прокомментировал инцидент, сказав, что здоровье Баната ухудшилось во время ареста. В заявлении политика говорилось, что активиста доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе был вынужден объявить о создании независимой следственной комиссии.

При этом друг погибшего Ахмад Будейри в своем Facebook-аккаунте указал на невозможность проведения справедливого расследования со стороны ПНА. По его словам, Штайе не может создать комиссию по изучению действий сил безопасности, потому что он является министром внутренних дел и сам непосредственно отвечает за силовиков.

Независимая комиссия по правам человека, Фонд «Аль-Хак» и Центр правовой помощи и прав человека «Аль-Кудс» в своем совместном заявлении подчеркнули, что смерть активиста была неестественной.

Представитель одной из правозащитных организаций и по совместимости бывший патологоанатом Салим Абу Зарур заявил, что результаты вскрытия «подтвердили наличие синяков и ссадин во многих областях тела, включая голову, шею, плечи, грудь, спину, верхние и нижние конечности, со следами от перевязки на запястьях».

التشريح المبدئي لجثة #نزار_بنات يؤكد أن وفاته لم تكن طبيعيةhttps://t.co/C880wuVBEx — عربي بوست (@arabic_post) June 25, 2021

Тысячи людей на улицах

Как только стало известно о гибели известного политического деятеля, сотни палестинцев вышли на улицы, протестуя против произвола властей. В частности, в Рамалле демонстранты скандировали: «Душой, кровью мы защищаем вашего Низара». Они также выкрикивали лозунги против палестинского президента. Сотрудники сил безопасности разгоняли недовольных с помощью дубинок и слезоточивого газа.

Footage coming out of Ramallah shows PA police forces using tear gas to suppress Palestinians rallying against the killing of political activist & outspoken PA critic, Nizar Banat, during his arrest by PA forces from his home in Hebron. pic.twitter.com/EFviP2bseu — Arwa Ibrahim (@arwaib) June 24, 2021

На следующий день тысячи граждан прошли маршем по улицам Хеврона по случаю похорон Баната. Многие из них скандировали антиправительственные лозунги и призывали к протестам. Затем акция переросла в беспорядки. В Рамалле, где базируется руководство ПНА, демонстранты жгли автомобильные покрышки и перекрывали дороги. Кроме того, произошли стычки с сотрудниками силовых структур.

الشعب يريد اسقاط النظام… من تشييع جثمان الشهيد نزار بنات في الخليل قبل قليل بمشاركة الآلاف pic.twitter.com/VQUUisLLrK — shatha hammad | شذى حماد (@shathahammad4) June 25, 2021

Акции протеста в разных городах на Западном берегу реки Иордан продолжились и 26 июня. Сотрудники органов правопорядка жестко разгоняли демонстрации, используя слезоточивый газ.

وسط إدانات شعبية وحقوقية.. الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله بمشاركة عناصر بلباس مدني يقمعون بوحشية متظاهرين وصحفيين خلال تظاهرة منددة باغتيال #نزار_بنات. pic.twitter.com/xUwW74Jw6Z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 27, 2021

Реакция активистов

Соединенные Штаты, Европейский союз (ЕС), Организация Объединенных Наций (ООН) и международные правозащитные организации призвали к расследованию смерти активиста и выразили обеспокоенность в связи с ограничениями свободы слова и притеснениями со стороны ПНА. Однако этого и стоило ожидать.

Гораздо более показательным стало сплочение местных активистов вокруг гибели Баната в борьбе против администрации Махмуда Аббаса. Многочисленные организации и фонды опубликовали заявления с решительным осуждением действий силовиков, призвали к независимому расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Тем не менее многие активисты и правозащитники переживают за свою жизнь и боятся повторить судьбу Баната.

«Противники ПНА понимают, что они могут стать мишенью ПНА в любой момент. Все мы получали угрозы от нее и служб безопасности. Мы не чувствуем, что существует закон или власть, которая защищает нас от головорезов ПНА», — передает слова активиста Иссы Амро канал Arabi21.

Palestine activists fear assassination by PA https://t.co/gI1H7mPuFI — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) June 26, 2021

По его мнению, случившееся с Низаром Банатом убивает демократию и свободу выражения мнений в Палестине, в связи с чем международное сообщество должно заставить ПНА ответить за репрессии.

«Народ не ожидает от власти освобождения Палестины или осуществления права на возвращение, но он ожидает, что «власть» будет уважать своего истинного хозяина, которым является народ», — сказал агентству Al-Monitor бывший глава университета Аль-Кудс и один из лидеров Первой интифады Сари Нуссейбех.

«[Банату] несколько раз угрожали. Время и способ его ареста являются преступлением, за которое несут ответственность президент, силы безопасности и генеральный прокурор. Это было преднамеренное преступление», — настаивает представитель «Демократического реформистского течения» Димитри Дилиани.

Снежный ком недовольства

Недовольство политикой действующего палестинского президента активно возрастало на протяжении последних месяцев. Смерть Баната при аресте стала последней каплей для пережившего немало страданий народа Западного берега.

Во-первых, Махмуд Аббас привел в ярость многих палестинцев, отменив выборы 29 апреля после того, как выяснилось, что поддержка его правящей партии «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) на Западном берегу ослабла.

Он был на волоске от поражения как бывшим лидерам ФАТХ, которые порвали с Аббасом и создали новые партии, так и ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и которое до сих пор имело лишь небольшую поддержку на Западном берегу.

Abbas to Call Off Elections, Blame Israel https://t.co/pN6e11jsce pic.twitter.com/hSWJvHbl2q — Robert Spencer روبرت سبنسر रॉबर्ट स्पेंसर ???????? (@jihadwatchRS) April 27, 2021

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС) уже истекли. В этом году должны были состояться сразу три процедуры голосования: 22 мая — выборы в законодательные органы, 31 июля — президентские выборы, а месяц спустя — парламентское голосование в Палестинский национальный совет (ПНС).

Политик «замаскировал» решение отсрочить выборы тем, что Израиль не позволяет проводить их в Восточном Иерусалиме.

Низар Банат резко раскритиковал администрацию Махмуда Аббаса за отмену голосования. В отместку активист даже опубликовал заявление с обращением к судам ЕС, в частности Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), о немедленном прекращении финансовой помощи властям Палестины. В руководстве ФАТХ заявили, что Банат перешел «красную черту».

Во-вторых, политика Израиля на Западном берегу усугубила разочарование палестинцев в ПНА. Жители региона уже перестали ждать помощи от руководства Палестины в противодействии расширению израильских поселений. Многих обитателей Западного берега даже вдохновила тактика «ночной неразберихи», используемая ХАМАС. Цель таких акций — помешать еврейским поселенцам закрепиться на аванпостах и сбить с толку израильскую армию.

Кроме того, 10 июня министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил строительство лифта рядом с мечетью Ибрагима в Хевроне. Лифтом будет разрешено пользоваться только израильским поселенцам. И хотя Тель-Авив утверждает, что цель подъемной конструкции состоит в том, чтобы сделать район вокруг храма более доступным, реальное намерение состоит в том, чтобы занять как можно большую часть территории для заселения израильскими поселенцами.

Israel has approved a controversial construction project at the Ibrahimi Mosque (Cave of the Patriarchs) in the West Bank city of Hebron, which could facilitate access to the holy site for Israeli settlers. https://t.co/zGLo0O9V1o by @ahmadme44502893 — Al-Monitor (@AlMonitor) June 23, 2021

В-третьих, многих жителей Западного берега возмутил тот факт, что ПНА согласилась на сделку с Израилем по обмену вакцинами. В соответствии с соглашением еврейское государство должно было предоставить Палестине около 1,4 миллиона доз вакцины Pfizer, срок годности которых походит к концу. Взамен на это руководство Аббаса обязалось вернуть столько же доз Израилю, когда в Западный берег доставят новую партию с препаратом осенью.

Israel says it will transfer around 1 million doses of soon-to-expire coronavirus vaccines to the Palestinian Authority in exchange for a similar number of doses the Palestinians expect to receive later this year. https://t.co/AgUythj5nV — The Associated Press (@AP) June 18, 2021

Тель-Авив оперативно передал палестинцам почти 100 тысяч доз, однако ПНА в итоге посчитала правильным отказаться от сделки.

«После того, как технические группы министерства здравоохранения изучили первую партию вакцин Pfizer, которые были получены из Израиля, стало ясно, что полученные 90 000 доз не соответствуют требованиям, содержащимся в соглашении», — заявила глава Минздрава Палестины Май аль-Кайла.

Тем не менее многих палестинцев подобные договоренности сильно разозлили. В частности, одно из последних видео Низара Баната было как раз посвящено этой сделке. В своем ролике он назвал Мухаммада Штайе «марионеткой» за то, что его правительство согласилось принять вакцины из еврейского государства.

Возможности для ХАМАС

Другие объективные причины недовольства палестинцев администрацией Аббаса связаны с коррупцией, долгим нахождением у власти и нетерпимым отношением к инакомыслию. За последние годы на Западном берегу сформировалась целая прослойка активистов, которая выступает против инициативы «два государства для двух народов», которой придерживается Аббас. Многие из них настроены более радикально: выступают против мирных начинаний в отношениях с еврейским государством и против «израильской оккупации». Это сближает их с ХАМАС.

После обострения конфликта между Израилем и сектором Газа в мае ХАМАС отвергало инициативу Аббаса о формировании правительства единства при посредничестве Египта. Руководство движения понимает, что находится на волне поддержки за счет провалов Аббаса, и хочет уступок для дальнейшего укрепления своих собственных позиций, в том числе в отношении распределения международной помощи на восстановление Газы.

«ХАМАС чувствовал себя победителем после войны в Газе и думал, что сможет навязать свою повестку дня национального диалога, но это неправильно. Международно признанная законная власть (ПНА — прим. ред.) представляет палестинцев перед международным сообществом и блокирует попытки ХАМАС создать параллельные организации и исключить ПНА из усилий по восстановлению Газы. Мир признает только ПНА и сотрудничает с ней для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа», — рассказал источник в ПНА Интернет-изданию Al-Monitor.

In the wake of mediating the Gaza-Israel cease-fire last month, Egypt is struggling to bring Hamas and the Palestinian Authority together. https://t.co/tgmGRMMVql by @AdnanAbuAmer2 — Al-Monitor (@AlMonitor) June 19, 2021

Что касается смерти Низара Баната, то ХАМАС не упустило возможности и здесь воспользоваться ситуацией. Организация заявила, что Аббас полностью несет ответственность за гибель активиста.

Палестинские чиновники в Рамалле обвинили ХАМАС и бывшего функционера ФАТХ Мухаммада Дахлана, находящегося в изгнании в ОАЭ, в использовании смерти политического деятеля для разжигания протестов против ПНА.

Лидеры ХАМАС и других группировок сопротивления призвали палестинцев на Западном берегу выйти на улицы в знак протеста против гибели активиста. Охарактеризовав силы безопасности ПНА как «охранников [израильских] поселений», главы палестинских движений призвали прекратить координацию в области безопасности между силовиками ПНА и ЦАХАЛ.

«Несколько сил, особенно ХАМАС и Мухаммад Дахлан, используют этот инцидент для подстрекательств против руководства ПНА. Отныне мы не позволим любому распространять анархию и беззаконие на Западном берегу, чтобы служить целям внешних партий», — сказал источник в ПНА изданию Jerusalem Post.

Другой палестинский чиновник сообщил израильской газете, что многие из тех, кто выходил на протесты и подстрекал людей на улицах палестинских городов, связаны с ХАМАС, Дахланом и Народным фронтом освобождения Палестины.

Palestinian Authority: Hamas, Mohammed Dahlan behind anti-Abbas protests https://t.co/NtKqb3pqXA — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) June 26, 2021

По сообщению издания The Israel Times, похоронами Баната руководил связанный с ХАМАС журналист Алаа аль-Римави, которого ранее неоднократно задерживали как власти Израиля, так и службы безопасности ПНА.

Смерть политического деятеля ускорила падение авторитета Аббаса и ПНА в глазах собственного народа, ХАМАС же по-прежнему находится на подъеме. С учетом того, что новое израильское правительство во главе с ультраправым Нафтали Беннетом мало заинтересовано в возобновлении мирных переговоров с палестинцами, молодежь Западного берега более не готова мириться с пассивными политиками ПНА и намерена заявлять о себе при любой возможности.

«Нам [палестинцам] нужно оставаться едиными под одним флагом для борьбы с израильской нормализацией, оккупацией и координацией в области безопасности, чтобы похоронить так называемый мирный процесс, который настолько мертв, насколько это возможно. В конце концов, то, что мы делаем на улицах, происходит для того, чтобы наш народ мог процветать и жить достойно и свободно», — резюмировал активист Тарки аль-Кхудеири, также ранее арестованный силовиками ПНА.

Все это может привести к очередному витку палестино-израильского конфликта.