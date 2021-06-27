Выходцы из Азербайджана несколько лет удерживали в рабстве удмуртскую школьницу

Ижевск, 27 июня. Компания из Азербайджана в течение двух лет удерживала в сексуальном рабстве 15-летнюю девушку.

Благодаря усилиям отца девочки и психолога информацию о случившемся получилось распространить. Из всех участников преступления только один человек понес наказание — бывший оперативник Ижевска Хаял Байрамов. Главный насильник, которому «подарили» девушку, попал под следствие.

По предварительной информации, в 2014 году девушку позвала в ночной клуб приятельница. Когда они выпили, подруга познакомила школьницу с будущими похитителями и исчезла. Молодые люди увезли девушку в квартиру, где надругались над ней и сняли это на видео. После они шантажировали несовершеннолетнюю этими материалами несколько лет и держали ее в подчинении.