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Выходцы из Азербайджана несколько лет удерживали в рабстве удмуртскую школьницу

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:48
Происшествия
Выходцы из Азербайджана несколько лет удерживали в рабстве удмуртскую школьницу
pixabay.com/PD

Ижевск, 27 июня. Компания из Азербайджана в течение двух лет удерживала в сексуальном рабстве 15-летнюю девушку.

Благодаря усилиям отца девочки и психолога информацию о случившемся получилось распространить. Из всех участников преступления только один человек понес наказание — бывший оперативник Ижевска Хаял Байрамов. Главный насильник, которому «подарили» девушку, попал под следствие.

По предварительной информации, в 2014 году девушку позвала в ночной клуб приятельница. Когда они выпили, подруга познакомила школьницу с будущими похитителями и исчезла. Молодые люди увезли девушку в квартиру, где надругались над ней и сняли это на видео. После они шантажировали несовершеннолетнюю этими материалами несколько лет и держали ее в подчинении.

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азербайджан удмуртия секс-рабство
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