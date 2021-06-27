Россияне впервые в истории выиграли ЧЕ по настольному теннису в парном разряде

Варшава, 27 июня. Россияне Лев Кацман и Максим Гребнев стали победителями чемпионата Европы по настольному теннису в мужском парном разряде.

Победой Льва Кацмана из Москвы и Максима Гребнева из Гатчины закончился финал чемпионата Европы по настольному теннису в парном разряде в столице Польши. Со счетом 3:1 россияне обыграли поляка Якуба Диаса и бельгийца Седрика Нейтинка.

Кацман и Гребнев принесли России первое в истории золото континентального первенства по настольному теннису в мужском парном разряде. Чемпионат Европы в Варшаве завершится 27 июня.

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