Уильям может стать первым отрекшимся от престола королем Британии за много лет

Лондон, 27 июня. Эксперт считает, что конец правления Елизаветы II повлечет за собой много изменений.

Принц Уильям может стать первым монархом этого столетия, который отречется от престола. Об этом сообщил королевский эксперт Иэн Ллойд в интервью английскому изданию Express.

Автор книги «Герцог: 100 глав из жизни принца Филиппа» Иэн Ллойд рассказал, что большинство монархов в Европе отказались от престола: король Испании Хуан Карлос, королева Нидерландов Беатрикс и король Бельгии Альберт II. Не исключено, что подобное может произойти и во времена правления Уильяма, когда он достигнет возраста, способного помешать полностью выполнять свои обязанности.

«Отречение и отставка монархов — обычное дело в Европе», — заявил эксперт.

Ллойд отметил, что королева Елизавета II вряд ли когда-нибудь отречется от престола, да и ее прямой наследник принц Чарльз никогда этого не сделает.

«Ему может быть 80 к тому времени, когда он взойдет на трон, и я думаю, что он хотел бы иметь немного времени в качестве короля», — предположил он.

Эксперт напомнил, что в Великобритании монархи редко отказываются от престола, они обычно служат своей стране до самой смерти. Лишь в декабре 1936 года король Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на светской львице Уоллис Симпсонн, а Георга III признали негодным в правлении, и его сын правил по доверенности до самой смерти монарха.

Нынешняя королева Елизавета II в свой 21-й день рождения поклялась служить короне всю свою жизнь. Судя по всему, монаршая особа выполнит свое обещание.

Ранее сообщалось, что Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон постепенно начинают планировать четвертую беременность.