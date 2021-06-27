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В Средневековье клубнику считали ядовитой ягодой

Общество
В Средневековье клубнику считали ядовитой ягодой
pixabay.com

Варшава, 27 июня. Несмотря на наличие витаминов и флавоноидов, в клубнике все же есть изъяны.

Идет сезон клубники. Все любят эту привычную, сладкую ягоду, но не все знают ее секреты. Известно, что мистическая целительница средневековой эпохи святая Хильдегарда называла клубнику «съедобным ядом». Об этом пишет польское издание Interia.

Ягоду любят не только за ее узнаваемый вкус и красоту. Ягода имеет низкий гликемический индекс и является слабокалорийной. При этом, благодаря высокому содержанию пектинов, она позволяет поддерживать пищеварительную систему в здоровом состоянии и позволяет похудеть. Клубника богата витаминами, минералами, флавоноидами и содержит эллаговую кислоту, способствующей нормальной работе сердца.

Но нет дыма без огня. Почему же святая Хильдегарда считала ягоду ядовитой? По данным, полученным современными учеными, виной тому повышенная аллергенность ягоды. Любой квалифицированный педиатр знает, что вводить в рацион клубнику необходимо постепенно, а кормящим матерям желательно вообще исключить ее употребление.

Интересно, что аллергия на клубнику может проявиться независимо от возраста, в том числе даже и у тех, кто раньше ел ее без последствий.

Стоит так же отметить, что благодаря своей пористой структуре, в ягодах клубники может накапливаться немало бактерий, грибков и пестицидов. Поэтому тщательно очистить клубнику бывает затруднительно. По правилам ягоду нужно сначала замочить в щелочном, а потом в кислом растворе, но вряд ли кто-то этим занимается.

Ранее диетолог предупреждала о рисках чрезмерного употребления клубники и черешни.

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еда питание пестициды клубника яд хильдегарда
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