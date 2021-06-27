Ученые объяснили, какая косметика может вызывать развитие рака

Москва, 27 июня. Международная группа ученых исследовала состав некоторых косметических средств. Там они обнаружили вредоносные соединения.

По словам экспертов, это говорит об использовании пер- и полифторалкильных веществ в период производства. Они заявили, что такие соединения могут накапливаться в организме, а в будущем провоцировать негативные последствия. Это могут быть онкологические заболевания, язвы, проблемы со щитовидной железой, различные осложнения при беременности, добавили ученые.

В результате работы удалось установить, что более половины косметики с вредными веществами составили средства для глаз. Чуть меньше — помады, а также тушь для ресниц. Самое большое количество соединений содержится в более стойкой или несмываемой косметике.

Ученые из США ранее перечислили самые опасные пищевые добавки. Ряд из них способствует развитию онкологических заболеваний.