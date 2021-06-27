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Ученые объяснили, какая косметика может вызывать развитие рака

Общество
Ученые объяснили, какая косметика может вызывать развитие рака
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 27 июня. Международная группа ученых исследовала состав некоторых косметических средств. Там они обнаружили вредоносные соединения.

По словам экспертов, это говорит об использовании пер- и полифторалкильных веществ в период производства. Они заявили, что такие соединения могут накапливаться в организме, а в будущем провоцировать негативные последствия. Это могут быть онкологические заболевания, язвы, проблемы со щитовидной железой, различные осложнения при беременности, добавили ученые.

В результате работы удалось установить, что более половины косметики с вредными веществами составили средства для глаз. Чуть меньше — помады, а также тушь для ресниц. Самое большое количество соединений содержится в более стойкой или несмываемой косметике.

Ученые из США ранее перечислили самые опасные пищевые добавки. Ряд из них способствует развитию онкологических заболеваний.

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