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Исследование нейробиологов указало на способность людей к быстрому изучению языков

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:37
Наука
Исследование нейробиологов указало на способность людей к быстрому изучению языков
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Топика, 27 июня. Проведенное американскими учеными исследование опровергло результаты предыдущих экспериментов. Выяснилось, что второй язык можно легко выучить в школе.

Специалисты Университета штата Канзас провели исследование, направленное на определение способности человека к изучению второго языка. Ранее утверждалось, что обучение языкам в школе неэффективно, так как ученики не могут запомнить языковые нормы. Результаты новой научной работы опровергли это мнение.

В исследовании приняли участие 60 англоговорящих студентов, которым предстояло изучить испанский язык. В течение четырех лет ученые наблюдали за процессом, проводя сканирование головного мозга учащихся с помощью ЭЭГ. Трудности в изучении были связаны в основном с запоминанием лингвистических структур, однако участникам удалось их выучить.

Показатели электроэнцефалограммы сравнили с показателями носителей испанского языка. Выяснилось, что учащиеся демонстрировали такие же реакции мозга, как и они. Таким образом, обучение вторым языкам в школах и вузах было признано эффективным.

Многие изучающие языки люди стараются выработать способность к произношению без акцента. Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен не считает это необходимым.

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язык исследование эксперимент нейробиология
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