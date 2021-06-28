Как безопасно и с комфортом тренироваться в жару: советы фитнес-тренера

Казалось бы, лето — идеальная пора для любого рода физической активности. Однако высокие температуры вносят свои коррективы и становятся настоящим испытанием для тех, кто привык регулярно заниматься спортивным нагрузками.

Как продолжать тренировки в жару без вреда для самочувствия и здоровья, ФАН узнал у тренера по фитнесу и спортивного диетолога Зинаиды Руденко.

Так, эксперт говорит, что в силу разных причин люди по-разному переносят одни и те же погодные условия. Особенно тяжело в знойные дни приходится гипотоникам — людям с пониженным артериальным давлением. Спортивные подвиги станут для них лишней нагрузкой на сердце и сосуды, поэтому лучше не рисковать и отложить занятия на потом.

«А если вы хорошо переносите жару и чувствуете себя прекрасно, то можно тренироваться как обычно. Тем более что большинство фитнес-клубов и тренажерных залов оборудовано кондиционерами, и мы как таковой жары и духоты не ощущаем. А если в вашем зале очень душно и влажно — это часто бывает в залах, где есть бассейн — и вы чувствуете, что вам тяжело, значит, не нужно тренироваться», — подчеркивает фитнес-тренер.

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Желающим соблюдать непрерывный график специалист советует разбивать тренировку на две или три части. Например, сократить большое полуторачасовое занятие до нескольких подходов по 20–30 минут, чередуя в каждом из них упражнения и тренажеры. Такую умеренную активность потянет практически любой человек, главное при этом — не забывать поддерживать водный баланс в организме.

«Чем интенсивнее мы дышим и чем выше температура окружающей среды, тем больше влаги мы теряем с каждым выдохом и с испарениями через кожу. И такой воды очень много: за тренировку мы можем потерять до литра воды, вроде даже и не вспотев. Поэтому нужно обязательно эту воду восполнять. Нормальный режим питья — один стакан по 200 граммов каждые десять минут», — поясняет тренер.

Если вы отправились в тренажерный зал после работы и после долгой дороги не чувствуете в себе сил, то стоит пройтись по улице и подышать пять-десять минут, прежде чем зайти в помещение. Тем же, кто предпочитает заниматься спортом на открытом воздухе, собеседница ФАН крайне не рекомендует выбирать для этого дела полуденный зной.

«Это действительно вредно. Во-первых, происходит неумеренная инсоляция, и можно попросту сгореть. А во-вторых, солнце сильно передает нам свое тепло, и сопротивляться такому нагреву организму в два раза сложнее. Поэтому если вы любите тренироваться на свежем воздухе, выбирайте либо ранее утро, либо уже вечер, когда солнце не так активно. <…> Особенно внимательными нужно быть мужчинам, потому что они значительно больше, чем женщины, склонны к внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. После сорока стоит уже контролировать свое состояние и не переоценивать себя», — рассказывает Зинаида Руденко.

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Что же касается экипировки для летних тренировок, то у эксперта к ней одно главное требование — чем больше открытого тела, тем лучше. Ведь даже специальная спортивная ткань, хорошо отводящая влагу, в жару все равно будет работать как гидрокостюм. Поэтому идеальным вариантом спортивного наряда для мужчин станут легкие майки и шорты, а для девушек — топы и свободные теннисные юбки.

Ранее врач-терапевт Александр Карабиненко поддержал совет Роспотребнадзора по снижению физических нагрузок в аномальную жару. По словам доктора, во время тренировки температура организма может повыситься до 39–40 градусов, что негативно скажется на общем самочувствии.