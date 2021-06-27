Эксперт Поддубский спрогнозировал курс рубля на ближайшее время

Москва, 27 июня. Появление временного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти может спровоцировать импульс, который приведет к укреплению рубля, заявил эксперт Михаил Поддубский.

Управляющий активами «МКБ Инвестиции» подчеркнул, что пандемия коронавируса в 2020 году усугубила проблему недоинвестированности отрасли, и это облегчило процесс восстановления котировок на черное золото. Однако существенную роль по-прежнему играют соглашения, заключенные в рамках ОПЕК+.

Укреплению нацвалюты России может способствовать и реализация инфраструктурных проектов. Это приведет к уменьшению покупок валюты в рамках бюджетного правила. В итоге к концу второго полугодия доллар будет варьироваться в диапазоне 70–72 рубля, цитирует Поддубского агентство «Прайм».

Курс рубля на следующей неделе может находиться в районе 71,5–73,5 единицы к доллару. Что касается евро, то, по прогнозам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, он будет колебаться на отрезке 85,5–87,5 рубля.