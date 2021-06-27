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Пропавшего три дня назад жителя Саратовской области нашли мертвым в реке

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:34
Происшествия
Пропавшего три дня назад жителя Саратовской области нашли мертвым в реке
Федеральное агентство новостей

Саратов, 27 июня. Тело 41-летнего мужчины обнаружили в реке Идолга. Инцидент произошел на окраине Татищева.

По предварительной информации, три дня назад мужчина ушел из дома и не вернулся. Для его извлечения из воды были привлечены сотрудники облспаса.

При первичном осмотре на теле мужчины не были обнаружены следы насильственной смерти. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Ранее водолазы достали тело утонувшего под Рязанью мужчины. Трагедия произошла около деревни Брыкин Бор в Спасском районе.

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саратов обнаружено тело река идолга
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