Выборы в Конгресс заставили Демпартию вспомнить о полиции

Вашингтон, 27 июня. В Демократической партии решили вспомнить о полиции, после того, как в Белом доме обратили внимание на статистику насильственных преступлений за последний год.

Слоган «лишить полицию финансирования», который демократы использовали в ходе президентской кампании 2020 года, стал неактуальным. Поддержка требования сокращения бюджетов полиции, которое выдвигали активисты Black lives matters в ходе массовых акций протеста, охвативших страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, стала одной из тем, позволивших Джо Байдену занять Овальный кабинет. Консерваторы, поддерживающие Дональда Трампа, оказались в проигрыше из-за нежелания идти на поводу у толпы.

Эпидемия насилия

Последствия не заставили себя долго ждать. Кампания гонений на полицейских, которая прокатилась по всей стране, вынудила многих сотрудников уйти со службы. Те же офицеры, которые продолжили работу, испытывают сильнейшее психологическое давление и опасаются совершить любое действие, которое общественность может интерпретировать, как проявление расовой нетерпимости. Таким образом, вместо несения службы сотрудники полиции пытаются сохранить работу, что не способствует качественному выполнению служебных обязанностей.

Prt Scr youtube.com / This Is Happening

На этом фоне количество насильственных преступлений, совершенных за год, прошедший с убийства Джорджа Флойда, резко возросло. За неполных шесть месяцев текущего года в США произошло более 300 случаев массовых расстрелов с четырьмя и более жертвами. Это заставило демократов пересмотреть свою политику в отношении полиции. И дело здесь вовсе не в заботе о жертвах уличного насилия.

Неприемлемые издержки

Стремительно растущий уровень преступности стал играть в пользу республиканцев, которые с самого начала критиковали демократов за их попытки лишить полицию финансирования. Избиратели, столкнувшиеся с суровой уличной реальностью, внезапно прониклись симпатией к политикам, которые обещают навести порядок на улицах. Жители городов, власти которых наиболее рьяно выполняли требования активистов о сокращении финансирования полиции, стали переезжать в населенные пункты, где при власти находятся консервативные республиканские мэры.

Если учесть, что в следующем году в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, требования о роспуске полиции практически наверняка гарантируют провал любому политику, который их озвучит.

В ожидании выборов

В сложившейся ситуации демократам было жизненно необходимо изменить риторику в отношении поддержания правопорядка. В своей речи, произнесенной в Белом доме 23 июня, президент Байден представил свою новую стратегию из пяти пунктов, одним из которых является увеличение финансирования полиции и борьба с уличной преступностью.

Global Look Press / Doug Mills/Keystone Press Agency

Вместе с тем, Байден уверен, что всплеск насилия обусловлен в первую очередь огромным количеством оружия, которое находится на руках у американцев. Поэтому первоочередной задачей президент считает ужесточение правил продажи и владения оружием, а также борьба с оружейным черным рынком.

В то же время представители демократической партии продолжают выражать уверенность в необходимости проведения реформы полицейской службы, которая должна искоренить случаи полицейской жестокости, давно ставшие неотъемлемой частью повестки дня американского общества. Таким образом Демократическая партия пытается сохранить свои текущие позиции и получить поддержку среди умеренных избирателей, колеблющихся между двумя партиями.

Лучшими свидетельствами изменившейся политики стали выдвижения в Сенат кандидатов от демократической партии, имеющих отношение к полиции. Еще год назад такое было бы невозможно.

«Я поехала в Орландо, чтобы служить офицером полиции», — говорит Вэл Демингс в видео, посвященном началу ее избирательной кампании в Сенат.

В своем недавнем интервью на канале MSNBC член редакционной коллегии The New York Times Мара Гей также рассказала о необходимости продолжить финансирование полицейских управлений. Она выразила уверенность, что лучшим средством борьбы с уличным насилием стала бы федеральная программа, контролирующая оборот оружия. Год назад издание было рупором активистов антифа и Black lives matter.

Global Look Press / Stanton Sharpe

Впрочем, не всем по душе такой крутой разворот администрации Байдена. Многие активисты считают, что это станет шагом назад после завоеваний, которых общественность смогла добиться в результате протестной кампании.

«Мой самый большой страх в этот момент — это жесткая борьба с преступностью «с черным лицом» на национальном и местном уровнях», — говорит пастор Майкл Макбрайд, известный активист, занимающийся проблемами вооруженного насилия.

Что касается Республиканцев, то они в настоящий момент находятся в выигрышном положении и имеют возможность критиковать демократическую администрацию по поводу преступности и миграционного кризиса, связывая оба эти явления. Все, что им необходимо — не превратиться в глазах американцев в реакционеров, не обращающих внимания на очевидные проблемы с жестокостью полиции и проявлениями расовой дискриминации.