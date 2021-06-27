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Принц Уильям не смог простить Меган Маркл за отношение к сотрудникам дворца

Шоу-бизнес
Принц Уильям не смог простить Меган Маркл за отношение к сотрудникам дворца
Global Look Press  /  Pool / Keystone Press Agency / Cbs / Keystone Press Agency

Лондон, 27 июня. Принц Уильям оказался не готов простить герцогиню Меган Маркл за резонансные высказывания и непростой характер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Совсем скоро в Кенсингтонском дворце состоится торжественное открытие памятника покойной принцессе Диане. Проект был совместным детищем принцев Уильяма и Гарри: предполагалось, что он окончательно сплотит братьев после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских телеведущей Опре Уинфри. Однако недавно оказалось, что старший сын принца Чарльза все еще болезненно воспринимает новости о невестке Меган Маркл после ее резонансных заявлений о том, что она подверглась расизму со стороны сотрудников Букингемского дворца. Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Роберта Лейси, принц Уильям не сдержал эмоций в ответ на высказывание о том, что у каждого есть невестка с тяжелым характером.

«Но посмотри, как эта чертова женщина обошлась с моими сотрудниками — безжалостно!» — заявил принц Уильям.

Друзья королевской семьи также остались недовольны поведением Меган Маркл. Источник, приближенный к представителям короны, заявил, что герцогиня — «ночной кошмар, на 500%». Супругу принца Гарри обвинили не только в тяжелом характере, но и в постоянных попытках рекламировать себя.

Помимо конфликта с принцем Уильямом, герцога Сассекского беспокоит реакция на его высказывания об отце. Недавно принц Гарри пытался заручиться поддержкой друзей после обвинений в адрес принца Чарльза.

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Все новости / Шоу-бизнес / Принц Уильям не смог простить Меган Маркл за отношение к сотрудникам дворца
Принц Уильям королевская семья меган маркл
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