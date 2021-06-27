Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 20:03
20:01
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова вспомнила о страхе перед отцом из-за его алкоголизма
20:00
Политика
Финал польской борьбы против российского газа, или у разбитого корыта
19:58
Шоу-бизнес
Звезда шансона Ирина Круг впервые стала бабушкой
19:58
Происшествия
«Черт дернул»: житель Калуги угнал машину московского ДПС
19:57
Происшествия
В центре Казани произошла массовая драка. Дебоширы задержаны
19:56
Экономика
Цены на небольшие кроссоверы выросли в России с начала года
19:55
Происшествия
Два автомобилиста таранили друг друга на МКАД
19:53
Весь мир
Судан сократит государственные расходы и увеличит социальную помощь
19:52
Общество
Самой молодой мамой Британии стала девочка 11 лет
19:48
Экономика
Россиянам объяснили, как решить проблему дорогого жилья
Все новости

Украина разъяснила ситуацию с исключением Киркорова из черного списка

Политика
Украина разъяснила ситуацию с исключением Киркорова из черного списка
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Киев, 27 июня. Служба безопасности Украины потребовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из черного списка из-за судебных прецедентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Филипп Киркоров оказался в перечне людей, якобы угрожающих нацбезопасности Украины, по решению министерства культуры и информационной политики. Спецслужбе необходима дополнительная обработка вопроса санкций против певца, поэтому его просили исключить из списка, говорится в сообщении.

Минкультуры обнародовало перечень деятелей, в том числе из России, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности страны. В список вошли исполнители Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.

Филипп Киркоров прокомментировал свой лишний вес после публикации скандального видео с отдыха в ОАЭ. Певец иронично отметил, что и голливудские знаменитости часто сталкиваются с подобным. Исполнитель сравнил себя с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украина разъяснила ситуацию с исключением Киркорова из черного списка
украина сбу киркоров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru