Украина разъяснила ситуацию с исключением Киркорова из черного списка

Киев, 27 июня. Служба безопасности Украины потребовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из черного списка из-за судебных прецедентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Филипп Киркоров оказался в перечне людей, якобы угрожающих нацбезопасности Украины, по решению министерства культуры и информационной политики. Спецслужбе необходима дополнительная обработка вопроса санкций против певца, поэтому его просили исключить из списка, говорится в сообщении.

Минкультуры обнародовало перечень деятелей, в том числе из России, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности страны. В список вошли исполнители Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.

Филипп Киркоров прокомментировал свой лишний вес после публикации скандального видео с отдыха в ОАЭ. Певец иронично отметил, что и голливудские знаменитости часто сталкиваются с подобным. Исполнитель сравнил себя с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес.