Минюст США подаст в суд на власти штата Джорджия

Вашингтон, 27 июня. Министерство юстиции США намерено подать в суд на руководство штата Джорджия из-за принятия закона о досрочном голосовании.

В исковом заявлении отмечается, что новые нормы нарушают права американских граждан. Закон ужесточил требования к идентификации бюллетеней и ограничил время проведения голосования в день выборов.

Президент США Джо Байден раскритиковал закон, назвав его антиамериканским. Также глава Белого дома сравнил его с «законами Джима Кроу», ущемлявшими права чернокожих.

Ранее Министерство юстиции США пообещало прекратить практику получения данных, владельцами которых являются представители американских СМИ.