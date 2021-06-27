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Минюст США подаст в суд на власти штата Джорджия

Политика
Минюст США подаст в суд на власти штата Джорджия
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 27 июня. Министерство юстиции США намерено подать в суд на руководство штата Джорджия из-за принятия закона о досрочном голосовании.

В исковом заявлении отмечается, что новые нормы нарушают права американских граждан. Закон ужесточил требования к идентификации бюллетеней и ограничил время проведения голосования в день выборов.

Президент США Джо Байден раскритиковал закон, назвав его антиамериканским. Также глава Белого дома сравнил его с «законами Джима Кроу», ущемлявшими права чернокожих.

Ранее Министерство юстиции США пообещало прекратить практику получения данных, владельцами которых являются представители американских СМИ.

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