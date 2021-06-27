Водитель скорой помощи погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой под Самарой

Самара, 27 июня. Автомобиль скорой помощи, КамАЗ и легковушка столкнулись в Отрадном. Один человек погиб, еще пять получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Самарской области по факту дорожного ЧП проведет проверку. Всех пострадавших доставили в ГБУЗ СО «Отрадненская ЦРБ», отметили в ведомстве. По предварительным данным, машину скорой зажало большегрузом. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

Автомобиль ВАЗ-2107 ранее столкнулся с несколькими грузовиками в Ростовской области. Два человека погибли: пассажир и водитель отечественной легковушки.