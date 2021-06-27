Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 20:03
20:01
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова вспомнила о страхе перед отцом из-за его алкоголизма
20:00
Политика
Финал польской борьбы против российского газа, или у разбитого корыта
19:58
Шоу-бизнес
Звезда шансона Ирина Круг впервые стала бабушкой
19:58
Происшествия
«Черт дернул»: житель Калуги угнал машину московского ДПС
19:57
Происшествия
В центре Казани произошла массовая драка. Дебоширы задержаны
19:56
Экономика
Цены на небольшие кроссоверы выросли в России с начала года
19:55
Происшествия
Два автомобилиста таранили друг друга на МКАД
19:53
Весь мир
Судан сократит государственные расходы и увеличит социальную помощь
19:52
Общество
Самой молодой мамой Британии стала девочка 11 лет
19:48
Экономика
Россиянам объяснили, как решить проблему дорогого жилья
Все новости

Водитель скорой помощи погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой под Самарой

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:27
Происшествия
Водитель скорой помощи погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой под Самарой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 27 июня. Автомобиль скорой помощи, КамАЗ и легковушка столкнулись в Отрадном. Один человек погиб, еще пять получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Самарской области по факту дорожного ЧП проведет проверку. Всех пострадавших доставили в ГБУЗ СО «Отрадненская ЦРБ», отметили в ведомстве. По предварительным данным, машину скорой зажало большегрузом. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

Автомобиль ВАЗ-2107 ранее столкнулся с несколькими грузовиками в Ростовской области. Два человека погибли: пассажир и водитель отечественной легковушки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель скорой помощи погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой под Самарой
дтп скорая помощь самарская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru