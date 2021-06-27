Беременная Лиза Арзамасова рассказала, как спастись от хейтеров

Москва, 27 июня. Российская актриса Лиза Арзамасова прогулялась по парку ВДНХ и рассказала своим подписчикам, как можно защитить свою психику от хейтеров, которые постоянно пишут в соцсетях.

Артистка решила прогуляться по городу и пообщаться с людьми на улице. Своим подписчикам она рассказала, что спастись от агрессии в Сети помогает выход из дома. И призвала всех своих поклонников последовать ее примеру.

«Выключи телек, не ройся в Сети, не читай пустое, выйди на улицу. Там... Не поверишь! Люююююди!!! Классные, простые, доброжелательные, трудолюбивые, открытые, легко идущие на контакт, отвечающие улыбкой на улыбку!» — сообщила артистка в Instagram.

Беременная Арзамасова напомнила, что в современном мире, который все больше переходит на «дистанционку», люди совершенно забывают о реальном взаимодействии и обмене энергией. Она призвала всех своих подписчиков быть и более открытыми и добрыми друг к другу.

Звезда популярного ситкома «Папины дочки» и ее муж продюсер Илья Авербух готовятся стать родителями. Однако актриса не планирует ради малыша надолго уходить в декрет и оставлять творчество. В одном из своих интервью она отметила, что позволит себе отдохнуть с ребенком лишь три месяца, поскольку осенью у нее уже начнутся спектакли.