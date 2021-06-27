Волейболистка Татьяна Кошелева сообщила о завершении спортивной карьеры

Москва, 27 июня. Волейболистка Татьяна Кошелева не поедет на летние Олимпийские игры в Токио. Спортсменка официально заявила о завершении карьеры в сборной России.

Своим решением российская спортсменка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. Она призналась, что долгое время мечтала об участии в Олимпиаде, однако сейчас вынуждена прислушаться к себе и остановиться.

«Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу», — сообщила Кошелева.

Волейболистка сразу отметила, что ни с кем не ругалась, не беременна и абсолютно здорова. Она призвала поклонников с пониманием отнестись к решению, которое далось ей с таким трудом. Кошелева подчеркнула, что всегда будет поддерживать остальных участниц команды, и пожелала им успехов на мировых соревнованиях.

Летние Олимпийские игры будут проходить в Японии с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что от участия в Олимпийских играх отказалась именитая теннисистка Серена Уильямс.