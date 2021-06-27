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Малинин раскрыл имя своего вдохновителя

Шоу-бизнес
Малинин раскрыл имя своего вдохновителя
instagram.com  /  @alexandr_malinin

Москва, 27 июня. Певец Александр Малинин сообщил, кто о том, кто для него является примером для подражания.

В выпуске программы «Привет, Андрей!» звучали нежные и романтические песни, все дело в том, что темой эфира стали всеми любимые романсы. Одним из гостей передачи стал народный артист Александр Малинин, который исполнил песню «Напрасные слова». После выступления артиста последовали оглушительные овации. На комплименты не скупился и ведущий программы Андрей Малахов, он заявил, что услышав голос Малинина, не забудешь его никогда.

После этих слов певец сделал признание. Он сообщил, кто является для него источником вдохновения, его путеводной звездой. Им стал заслуженный артист РФ Николай Эрденко. Малинин рассказал, что познакомился с творчеством Эрденко случайно, купив однажды в антикварном магазине его пластинку со старинными русскими романсами. Именно этот артист повлиял на творчество и манеру пения Александра Малинина.

Певец назвал музыкальную деятельность Эрденко настоящим романсом, а его манеру исполнения благородной.

Ранее сообщалось, что в другой своей программе «Прямой эфир» Андрей Малахов встал на колени перед оперной певицей Марией Максаковой.

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