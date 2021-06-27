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Блинкен проведет переговоры с главой МИД Израиля в Риме

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:16
Политика
Блинкен проведет переговоры с главой МИД Израиля в Риме
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

Вашингтон, 27 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с Министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом в Риме. Об этом сообщил в американском Госдепе.

Политики побеседуют на полях конференции международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1. Согласно графику Блинкена, он встретится с израильским министром вечером 27 июня. Более подробно о предстоящих переговорах в Госдепартаменте США не рассказали.

Это будет первая встреча на высшем уровне представителей двух стран после образования в Израиле нового правительства.

Ранее Блинкен и Лапид общались по телефону. Во время беседы американский госсекретарь заявил о важности улучшения палестино-израильских отношений. Такое же мнение недавно выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. Он призвал новое правительство немедленно прекратить поселенческую политику в Палестине.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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