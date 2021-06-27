Ученые из США перечислили самые опасные пищевые добавки

Вашингтон, 27 июня. Специалисты отметили, что пищевые добавки придают продуктам аромат и увеличивают срок хранения, однако могут нанести вред организму.

Одна из них — Е621. Это консервант и усилитель вкуса. Его добавляют во многие упакованные и консервированные продукты. Специалисты доказали, что он способствует распространению раковых клеток. Также добавку Е950 можно встретить в продуктах без сахара, однако в исследовании 2018 года сообщается, что использование подобных искусственных подсластителей может способствовать развитию опухолей мочевыводящих путей.

Эксперты советуют отказаться от употребления консервантов Е310 и Е320. Оба вещества способствуют развитию онкологических заболеваний. Это удалось выяснить благодаря проведению экспериментов на лабораторных грызунах. Добавка Е954 часто встречается в безалкогольных напитках, однако специалисты установили, что она вызывает рак яичников и других органов.

Диетолог Наталья Денисова ранее рассказала, что регулярное употребление ледяной воды может привести к диарее. Она отметила, что при частом употреблении ледяных напитков есть риск заработать проблемы с пищеварением.