Российским водителям объяснили, почему не нужно устанавливать чехлы на сиденья

Москва, 27 июня. Причин для использования чехлов для сидения множество, но, помимо преимуществ, есть и существенные недостатки. Журналисты назвали пять основных доводов против этого решения.

Нарушение теплопроводимости сидения является одной из важных причин, почему стоит отказаться от затеи устанавливать новые чехлы. В морозы система подогрева подушки и спинки сидений становится неэффективной. Кроме того, «зачехление» провоцирует увеличение температуры в элементах нагревания, а это может спровоцировать их выход из строя.

Еще одна причина — изменение геометрии сидений, пишет «Российская газета». Так, некоторые модели чехлов могут изменить качество поддержки и фиксации тела. Иными словами, если их поверхность слишком скользкая, а материал плотный, это может привести к тому, что водитель попросту начнет соскальзывать при активной езде.

Нагрузка на механизмы регулировки, травмоопасность и вред для заводской обшивки также являются факторами, по которым стоит отказаться от решения купить новые чехлы. Автопроизводитель учел все нюансы при создании базовой комплектации, что может обезопасить владельцев машин и пассажиров от опасности.

Российских водителей ранее предупредили о возможных штрафах за видеорегистратор в автомобиле. Применить санкции могут за размещение большого видеофиксатора на лобовом стекле.