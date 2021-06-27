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Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Нижегородской области

Происшествия
Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Нижегородской области
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Нижний Новгород, 27 июня. ДТП произошло в городе Шахунья, на 259-м километре трассы Р-159. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

На дороге произошло столкновение автомобилей «Лада-Калина» и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один четырехлетний ребенок.

Всех госпитализировали в ближайшую больницу. По словам медиков, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

ДТП с участием двух автобусов произошло в городе Котлас, сообщал ФАН. В результате случившегося травмы получили восемь человек.

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