Российские туристы будут обязаны предоставлять ПЦР-тест при въезде в Грецию

Москва, 27 июня. Российские туристы, которые прибывают в Грецию с 30 июня, должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста. Также они могут сдать экспресс-анализ непосредственно на границе. Это не зависит от того, вакцинирован человек или нет, сообщается в межведомственном решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

Результаты теста необходимо дожидаться в месте въезда в страну. Если результат теста окажется положительным, то пассажир должен будет пробыть обязательный карантин.

Ранее абитуриентам объяснили, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.