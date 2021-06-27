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Российские туристы будут обязаны предоставлять ПЦР-тест при въезде в Грецию

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:12
Общество
Российские туристы будут обязаны предоставлять ПЦР-тест при въезде в Грецию
pxhere.com

Москва, 27 июня. Российские туристы, которые прибывают в Грецию с 30 июня, должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста. Также они могут сдать экспресс-анализ непосредственно на границе. Это не зависит от того, вакцинирован человек или нет, сообщается в межведомственном решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

Результаты теста необходимо дожидаться в месте въезда в страну. Если результат теста окажется положительным, то пассажир должен будет пробыть обязательный карантин.

Ранее абитуриентам объяснили, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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туристы греция коронавирус пцр-тест
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