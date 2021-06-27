Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 20:02
20:00
Политика
Финал польской борьбы против российского газа, или у разбитого корыта
19:58
Шоу-бизнес
Звезда шансона Ирина Круг впервые стала бабушкой
19:58
Происшествия
«Черт дернул»: житель Калуги угнал машину московского ДПС
19:57
Происшествия
В центре Казани произошла массовая драка. Дебоширы задержаны
19:56
Экономика
Цены на небольшие кроссоверы выросли в России с начала года
19:55
Происшествия
Два автомобилиста таранили друг друга на МКАД
19:53
Весь мир
Судан сократит государственные расходы и увеличит социальную помощь
19:52
Общество
Самой молодой мамой Британии стала девочка 11 лет
19:48
Экономика
Россиянам объяснили, как решить проблему дорогого жилья
19:44
Происшествия
Выходцы из Азербайджана несколько лет удерживали в рабстве удмуртскую школьницу
Все новости

Число погибших при обрушении жилого дома в Майами выросло до девяти

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:09
Происшествия
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами выросло до девяти
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Талахасси, 27 июня. Появилась обновленная информация о количестве погибших при обрушении жилого дома в Майами. Всего нашли девять тел.

Прошлой ночью произошло обрушение 12-этажного здания в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Ранее появлялась информация о пяти погибших, сообщал ФАН. Определять личности жертв будут с помощью образцов ДНК, которые предоставили члены семей тех, чье местоположение до сих пор неизвестно. Завалы прибыли разбирать спасатели из Израиля.

По предварительным данным, под обломками могут оставаться более 150 человек, заявил губернатор Флориды Рон Десантис. Возможно привлечение дополнительных сил для разбора завалов. Спасательная операция пока продолжается.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Число погибших при обрушении жилого дома в Майами выросло до девяти
обрушение майами погибшие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru