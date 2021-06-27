Число погибших при обрушении жилого дома в Майами выросло до девяти

Талахасси, 27 июня. Появилась обновленная информация о количестве погибших при обрушении жилого дома в Майами. Всего нашли девять тел.

Прошлой ночью произошло обрушение 12-этажного здания в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Ранее появлялась информация о пяти погибших, сообщал ФАН. Определять личности жертв будут с помощью образцов ДНК, которые предоставили члены семей тех, чье местоположение до сих пор неизвестно. Завалы прибыли разбирать спасатели из Израиля.

По предварительным данным, под обломками могут оставаться более 150 человек, заявил губернатор Флориды Рон Десантис. Возможно привлечение дополнительных сил для разбора завалов. Спасательная операция пока продолжается.