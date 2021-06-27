«Я ее люблю»: Алибасов передумал разводиться с вдовой Василия Шукшина

Москва, 27 июня. Скандально известный продюсер Бари Алибасов решил сохранить семью с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Музыкант заявил, что передумал разводиться с артисткой.

Шоумен чувствует себя плохо после тяжелой операции на позвоночник, но это не помешало ему отметить день рождения в кругу друзей и близких. На праздник к продюсеру приехали музыканты из поп-коллектива «На-На», при этом он отметил, что на столе совсем не было спиртных напитков.

«Хочу сказать, что не будем с Лидией мы разводиться. Я ее люблю. Она большая и лучшая часть моей биографии и жизни», — заявил Алибасов в интервью корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Однако чувств отца к вдове великого советского актера Василия Шукшина не разделяет Бари Алибасов — младший. Он длительное время настаивает, чтобы его отец наконец разорвал все отношения с актрисой, поскольку она и ее семья якобы хотят забрать все деньги Алибасовых.

«Папа считает, что никогда не был женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Я сейчас сохраняю позицию человека, который отвечает за преумножение семейного капитала», — заявил звездный наследник.

Однако полностью доверять словам эксцентричного продюсера не стоит. Алибасов неоднократно заявлял о своей честности и огромном вкладе в развитие группы «На-На». Недавно один из бывших участников коллектива Валерий Юрин обвинил продюсера в краже денег.