Экс-капитан сборной России Широков считает, что Черчесов должен уйти в отставку

Москва, 27 июня. Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен оставить свой пост.

Роман Широков признался, что не видит причин для продолжения сотрудничества со Станиславом Черчесовым после провала на Евро-2020. Его высказывание было опубликовано в Telegram-канале журналиста Сергея Егорова под названием «Футбольный Биги».

«На Евро-2020 мы все три матча не але. И где тогда то, за что можно зацепиться, чтобы Черчесов остался? Я не вижу причин. Наша команда прогрессирует? Нет. У нас прогрессируют молодые игроки? Нет. У нас так и играют возрастные игроки, а молодых мы не любим», — подчеркнул обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Широков также вспомнил неудачные результаты национальной команды в Лиге наций и в отборе к Евро-2020. Сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф континентального первенства. Единственную победу подопечные Станислава Черчесова одержали в матче с Финляндией.