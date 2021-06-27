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Спасатели повторно обследуют восемь ялтинских пляжей перед открытием

  /   Обновлено: 27 июня 2021 18:52
Происшествия
Спасатели повторно обследуют восемь ялтинских пляжей перед открытием
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 27 июня. Власти Крыма разрабатывают график открытия ялтинских пляжей. Перед этим восемь из них будут повторно обследованы специалистами.

Сейчас администрация работает над графиком открытия пляжей на запад от города, первым в списке значится Форос. После снижения мутности воды спасатели осмотрят дно, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Восстановительные работы все еще ведутся на четырех пляжах из 86. Остальные прибрежные территории уже привели в порядок, но купаться там пока не разрешено. В остальных районах Крыма плавать можно.

Несколько дней назад все пляжи Ялты были расчищены от мусора, который появился из-за подтопления. Замглавы города Сергей Стрельбицкий напомнил отдыхающим, что после этих мероприятий заходить в воду нельзя как минимум три дня из-за отсутствия результатов проверок.

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ялта проверка пляжи
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