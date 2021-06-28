Нужно амбициозное поколение: школьник из Казани создал платформу для детских стартапов

На прошедшей неделе в стенах многопрофильного лицея №187 состоялось первое расширенное совещание оргкомитета по запуску пилотного проекта Таира Гатауллина. Ученик шестого класса в начале лета создал интернет-платформу для реализации молодежных стартапов.

На совещании утвердили дату запуска проекта — 1 июля 2021 года. Главную скрипку здесь играют трое — Таир, Радмила и Марьям. Все они еще дети. У каждого своя роль. К примеру, Таир отвечает за IT и предпринимательство, Радмила за творчество, Марьям развивает татарский язык.

«Идея создания чего-то подобного пришла в голову во время зимних каникул, — вспоминает Таир в беседе с корреспондентом ФАН. — Помню, мы с дедушкой были в гостях, я и ему предложил создать чего-нибудь полезное для людей».

/ ФАН

«Мы познакомились с Таиром в социальных сетях. И он рассказал мне про свою идею. Мне очень понравилось. И я решила попробовать создать нечто подобное. И у меня тоже появился проект. Потом решили объединиться», — рассказала ФАН Радмила Сахабутдинова.

В итоге появилась идея сайта, на котором дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет могут представить собственные проекты в разных направлениях — бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.

По словам девочки, работать в паре — это круто и весело. Она не сомневается в конечном успехе.

«Моя задача — поиск талантливых детей в интернете. Сейчас важно заявить о себе. Летом сделать это непросто, поскольку все на каникулах. Зато есть время получше подготовиться», — говорит Радмила.

/ ФАН

«Хочу, чтобы дети с раннего возраста умели ставить перед собой большие цели и добиваться их. Только так может вырасти достойное амбициозное поколение. Это и по реакции на мое предложение видно. Кто-то сразу сказал, что это будет провал. А кого-то он (проект. — Прим. ФАН) действительно заинтересовал», — рассказывает школьник.

Таир уверен, что в современном мире, чем раньше ребенок начнет думать «по-взрослому», тем ему будет проще в дальнейшем развитии.

На появление самой платформы понадобилось полгода. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Разработку уже одобрили не только на уровне школы, но и в управлении образования Казани.

Сам Таир не скрывает, что очень хочет развиваться в сфере предпринимательства. Кстати, в реализации и продвижении проектов школьников планируется задействовать инвесторов.

/ ФАН

На первом расширенном совещании уже прозвучали слова заинтересованности от компаний. В частности, что они готовы вкладываться в стартап, в том числе не только на региональном уровне. Сейчас необходимо уже начинать мониторить другие субъекты РФ для внедрения.