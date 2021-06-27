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Виктория Боня назвала возможную причину развода Ксении Бородиной

Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала возможную причину развода Ксении Бородиной
instagram.com  /  @victoriabonya / @borodylia

Москва, 27 июня. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня жестко раскритиковала новости о разводе телеведущей Ксении Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым и сравнила их разрыв с цирком.

Слухи о разводе ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной продолжают обрастать деталями, несмотря на то, что сама звезда отказывается их комментировать. Однако близкие артистки утверждают, что теледива уже месяц живет отдельно от Омарова. Кроме того, недавно бизнесмен был замечен на свидании с одной из участниц телестройки. Несмотря на скрытность супругов, бывшая коллега Бородиной по проекту Виктория Боня не удивлена расставанию звезды: блогер озвучила в Instagram-аккаунте таблоида Super вероятную причину разрыва пары.

«Выскочат замуж, поиграют в семью и разбегаются со скандалом и неуважительным отношением к друг другу... Как в цирке», — заявила Боня.

Примечательно, что Бородина уже заручилась поддержкой экс-бойфренда: юрист Михаил Терехин предложил звезде свою помощь в разводе с бизнесменом. На этом фоне шоумен Рустам Солнцев назвал вероятную причину расставания теледивы с Омаровым. По его мнению, камнем преткновения в семье послужила разница в доходах.

Недавно Бородина поделилась загадочными сообщениями на фоне развода. Звезда опубликовала серию постов, в которых порассуждала об отношениях между влюбленными.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Боня назвала возможную причину развода Ксении Бородиной
боня бородина омаров
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