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Чехи назвали заявления президента по делу Врбетице безответственными

  /   Обновлено: 27 июня 2021 18:54
Политика
Чехи назвали заявления президента по делу Врбетице безответственными
Global Look Press  /  Vit Simanek/CTK

Прага, 27 июня. Заявления президента Чехии Милоша Земана по делу о взрывах в деревне Врбетице являются безответственными. Об этом заявил глава верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил.

Парламентарий осудил главу Чехии за слова об инциденте во Врбетице. Милош Земан допускает, что существует несколько версий причин взрывов на складе боеприпасов. Выстрчил признался, что для него это огромное разочарование. Глава верхней палаты парламента назвал поведение президента безответственным в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

Чешский социолог и политолог, профессор Ян Келлер посчитал антироссийские выпады Праги позором для страны. По его словам, в республике никто не намерен расследовать взрывы во Врбетице.

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