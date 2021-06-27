Боец MMA Александр Емельяненко хочет выступить на турнире Bellator вместе с братом

Москва, 27 июня. Александр Емельяненко заявил о желании выступить на турнире промоушена Bellator вместе со старшим братом Федором.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что рад проведению турнира Bellator с участием его брата в Москве. Об этом он рассказал в интервью изданию «ВсеПроСпорт.ру».

«Знаю, что он давно этого хотел. Приход Bellator в Россию — это отличная новость. Еще одним сильным и конкурентоспособным промоушеном в нашей стране стало больше. Кстати, как идея: мы оба могли бы выступить на одном турнире», — отметил Емельяненко.

Поединок с участием 44-летнего бойца MMA пройдет на столичной «ВТБ-Арене» 23 октября. Он станет центральным событием турнира американского промоушена.

Ранее Серена Уильямс отказалась от участия в ОИ-2020 в Токио. Об этом 39-летняя американская теннисистка рассказала перед стартом Уимблдона.