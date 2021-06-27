Neues Deutschland: ВМС Германии могут повторить выходку британского эсминца Defender

Берлин, 27 июня. Противоречивый поход британского эсминца к побережью Крыма не станет последней подобной провокацией. ВМС Германии могут последовать примеру коллег по НАТО, пишет Neues Deutschland.

В среду эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании вторгся в территориальные воды РФ к югу от Севастополя, вынудив российских военных открыть предупредительный огонь. Инцидент может иметь крайне неприятные последствия для ФРГ, пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на немецкое издание.

Как отмечают в СМИ, HMS Defender действовал в рамках операции «свободная навигация». Подобные выходки чаще происходят в водах Ирана или Китая, но иногда провокации носят антироссийский характер и проводятся в Арктике или Черном море.

«Кажется, что все это не имеет отношения к Германии. Но это ошибка», — сетует автор публикации.

В пятницу командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что в Североатлантическом альянсе немецких военных считают «беззубыми тиграми». Чиновник явно вознамерился исправить ситуацию. По его словам, Германия должна думать не только об обороне. В этой связи нельзя исключать, что немецкие корабли в скором времени также могут отправиться к российским рубежам.

«Появление немецких фрегатов у Крыма — лишь вопрос времени», — констатировали в Neues Deutschland.

Ранее действия ВМС Британии раскритиковали американцы. Они назвали провокацию HMS Defender «бряцаньем оружия», а также предостерегли страну от подобного в будущем.