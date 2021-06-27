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Матвиенко заявила о заинтересованности России в сотрудничестве с Казахстаном

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:16
Политика
Матвиенко заявила о заинтересованности России в сотрудничестве с Казахстаном
flickr.com  /  Совет Федерации

Нур-Султан, 27 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась со спикером Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Встреча состоялась в столице Казахстана Нур-Султане в рамках официального визита делегации Совфеда. После продолжительного перерыва из-за пандемии коронавируса эта поездка стала первой в графике зарубежных визитов.

Как отметила Матвиенко, Россия заинтересована развивать многоплановое сотрудничество с Казахстаном, а также содействовать росту взаимного товарооборота.

«Продолжается работа парламентариев по гармонизации законодательства России и Казахстана в сфере экономики и финансов для снятия барьеров и ограничительных мер, развития совместных проектов, обеспечения эффективного взаимодействия», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко заявила о заинтересованности России в сотрудничестве с Казахстаном
Невские Новости  / Юлия Медведева

Матвиенко также указала на готовность Москвы в развитии межпарламентских связей, в том числе по линии Межпарламентской Ассамблеи государств — членов СНГ.

Ранее стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Минздрав республики одобрил четыре вакцины от COVID-19 для применения в стране, однако Назарбаев отдал предпочтение именно российскому препарату.

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Казахстан россия матвиенко
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