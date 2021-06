Острая пища признана вредной для здоровья кожи

Вашингтон, 27 июня. Американские дерматологи составили список продуктов, состаривающих кожу. В него внесли популярный стрит-фуд и колбасные изделия.

Здоровье и эластичность кожи связана с рационом питания человека. Об этом сообщает американское издание Eat This, Not That! со ссылкой на врачей-дерматологов. Медицинские специалисты составили список наиболее вредных продуктов.

Первые позиции списка занимает острая пища. К ней эксперты отнесли хот-доги, колбасы, салями и пепперони, а также вяленое мясо. Это связано с повышенным содержанием жиров, натрия и сульфитов в их составе. Подобные вещества вызывают обезвоживание кожи и воспаление вследствие ослабления коллагена.

Вредными также признаны маргарин и сладкое. Маргарин оказывает негативное влияние из-за содержащихся в нем трансжиров. Сладкие продукты же повреждают коллаген, ускоряя старение кожного покрова.

Жаркая погода, установившаяся в России, также может навредить здоровью кожи, в особенности у детей. Чтобы ее защитить, необходимо наносить специальные крема.