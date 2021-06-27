Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 20:01
19:58
Шоу-бизнес
Звезда шансона Ирина Круг впервые стала бабушкой
19:58
Происшествия
«Черт дернул»: житель Калуги угнал машину московского ДПС
19:57
Происшествия
В центре Казани произошла массовая драка. Дебоширы задержаны
19:56
Экономика
Цены на небольшие кроссоверы выросли в России с начала года
19:55
Происшествия
Два автомобилиста таранили друг друга на МКАД
19:53
Весь мир
Судан сократит государственные расходы и увеличит социальную помощь
19:52
Общество
Самой молодой мамой Британии стала девочка 11 лет
19:48
Экономика
Россиянам объяснили, как решить проблему дорогого жилья
19:44
Происшествия
Выходцы из Азербайджана несколько лет удерживали в рабстве удмуртскую школьницу
19:43
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧЕ по настольному теннису в парном разряде
Все новости

Острая пища признана вредной для здоровья кожи

  /   Обновлено: 27 июня 2021 18:34
Общество
Острая пища признана вредной для здоровья кожи
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 27 июня. Американские дерматологи составили список продуктов, состаривающих кожу. В него внесли популярный стрит-фуд и колбасные изделия.

Здоровье и эластичность кожи связана с рационом питания человека. Об этом сообщает американское издание Eat This, Not That! со ссылкой на врачей-дерматологов. Медицинские специалисты составили список наиболее вредных продуктов.

Первые позиции списка занимает острая пища. К ней эксперты отнесли хот-доги, колбасы, салями и пепперони, а также вяленое мясо. Это связано с повышенным содержанием жиров, натрия и сульфитов в их составе. Подобные вещества вызывают обезвоживание кожи и воспаление вследствие ослабления коллагена.

Вредными также признаны маргарин и сладкое. Маргарин оказывает негативное влияние из-за содержащихся в нем трансжиров. Сладкие продукты же повреждают коллаген, ускоряя старение кожного покрова.

Жаркая погода, установившаяся в России, также может навредить здоровью кожи, в особенности у детей. Чтобы ее защитить, необходимо наносить специальные крема.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Острая пища признана вредной для здоровья кожи
здоровье еда кожа рекомендации дерматолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru