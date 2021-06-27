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Военная полиция отработала оборону гарнизона в Симферополе

Армия
Военная полиция отработала оборону гарнизона в Симферополе
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 27 июня. Подразделения военной полиции провели тренировки по защите комендатуры Симферопольского гарнизона и проработали задержание беглеца.

Согласно легенде учений, диверсионная группа условного противника атаковала контрольно-пропускной пункт. Неприятель пытался проникнуть на территорию военной комендатуры с целью захвата стрелкового вооружения и боеприпасов. Подразделения военной полиции отработали защиту гарнизона и провели деблокирующую операцию.

Во время тренировок был отработан процесс задержания заключенного гауптвахты. Обыгрывалась ситуация со взятием в заложники конвойного, а также попытка побега с отнятым вооружением. Во время этого сценария ВП отработала различные способы задержания злоумышленника. В тренировках принимали участие 50 военнослужащих и пять единиц техники.

Эсминец Северного флота «Адмирал Ушаков» ранее провел ракетные стрельбы в ходе учений. Маневры проходили в акватории Баренцева моря. Огонь велся по морским, береговым и наземным мишеням.

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