Пушков осудил Макрона за отсутствие конкретных предложений по диалогу с Россией

Москва, 27 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон раздражен русофобией стран Евросоюза, но не предложил никаких конкретных действий. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что Макрон остер на язык. Однако когда дело доходит до решительных действий в ЕС, все становится сложнее, рассуждает сенатор в Telegram-канале. Президент Франции высказался в адрес стран польско-балтийской унии и назвал их русофобами, но не выдвинул конкретных предложений по диалогу с Москвой.

«А варианты есть. Например, в ЕС давно обсуждается вопрос о переходе к приему решений не на основе консенсуса, а квалифицированным большинством», — написал Пушков.

По его словам, Евросоюз без этого обречен на внешнеполитический иммобилизм и бесконечные уговоры принять единогласное решение в кругу стран-участниц. Единственный интерес ЕС заключается в поддержке враждебного отношения к России, констатировал сенатор.

Макрон ранее заявил, что Брюссель убедился в неэффективности санкционной политики против Москвы. Президент поделился своими мыслями по итогам саммита Евросоюза.