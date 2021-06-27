Медики Минобороны начали работу в ковидном госпитале Тульской области

Тула, 27 июня. Военные медики Министерства обороны РФ приступили к работе в Тульской области. Врачи в погонах дислоцируются в крупнейшем на территории региона госпитале для больных коронавирусом.

Специалисты Западного военного округа прибыли в Тулу по просьбе губернатора региона Алексея Дюмина и по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее ФАН сообщал о готовности армейского ведомства развернуть в Тульской области ковидный госпиталь. В лице военных система здравоохранения региона получит значительную помощь.

«Наши военные врачи накопили большой опыт работы в военных инфекционных госпиталях других регионов. В Тульской области они впервые будут работать плечом к плечу с гражданскими коллегами. Прошли инструктаж, ознакомились с распорядком госпиталя и приступили к работе в «красной зоне», — приводит пресс-служба министерства здравоохранения Тульской области слова начальника многофункционального мобильного госпиталя Рамазана Муталипова.

Медики Минобороны РФ помогут тулякам увеличить объемы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Кроме того, удастся сохранить объемы плановой медпомощи. Подразделение военврачей включает в себя инфекционистов, реаниматологов, хирургов и терапевтов.