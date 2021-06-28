Есть только два пути: Дудчак рассказал, что Украине нужно для выживания

Украина в ближайшее время не вступит в Североатлантический альянс из-за страха европейцев перед войной с Россией. Об этом рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. По ее словам, у Альянса всегда были проблемы со странами, которые хотели бы вступить в НАТО, но на их территории идет война.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила Фельдгузен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление немецкого дипломата. Она напомнила, что представители Альянса собственноручно стимулировали переворот на Украине, довели государство до потери суверенитета и стравили граждан друг с другом, а теперь вспомнили про некие правовые ограничения.

«Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали «майданы», тренировали боевиков», — написала представитель МИД в Telegram.

Telegram / Мария Захарова

Российский дипломат также вспомнила слова немецкого посла, что все боятся войны с Россией. По словам Захаровой, Москва, в отличие от НАТО, заложила в основу своей политики выбор в пользу мира и его поддержания, а не страх войны с кем-то.

«По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия, в принципе, в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится», — заявила Захарова.

Политический эксперт Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей также прокомментировал заявление посла Германии на Украине. По его словам, Незалежная никогда не станет членом НАТО не из-за того, что Альянс боится Россию, а из-за того, что Западу выгодно держать на расстоянии.

«Я не думаю, что Украина не станет членом НАТО именно из-за страха перед Россией. Дело в том, что Альянс совершенно не нуждается в таком союзнике. Да, сегодня Украина из штанов выпрыгивает, чтобы доказать свою лояльность этой организованной преступной группировке под названием Североатлантический альянс, которая уничтожила уже не одно государство мира. Кроме того, зачем Западу делать Украину частью НАТО, если киевские власти и так выполняют все, что от них требуют? Это же дополнительные траты. Поэтому Киев постоянно кормят завтраками, обещая, что когда Украина станет молодой и здоровой, она обязательно вступит в НАТО», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Помимо этого, как рассказал эксперт, у Украины есть только два пути — либо исчезнуть с карты мира, либо выжить. Первый сценарий воплотится в жизнь, если Киев останется с Западом, а второй — если страна восстановит связи со странами СНГ.

«Держать Украину на коротком поводке выгодно НАТО. Кроме того, это выгодно и самому украинскому народу. Я думаю, что в конце концов все это мракобесие закончится, и Украина вернется в свойственное ей состояние, в сообщество братских народов. У страны сегодня есть лишь два варианта: либо сгинуть под покровительством Запада, либо отказаться от евроатлантической интеграции, чтобы возродиться. Помимо этого, вступление Украины в НАТО — как раз та «красная линия», за которую Запад не переступит», — резюмировал Александр Дудчак.

Стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном является «плохим знаком» для Киева. С таким заявлением выступил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.