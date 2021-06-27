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Союз арабских юристов потребовал изгнания сил Турции и США с территории Сирии

Новости Сирии
Союз арабских юристов потребовал изгнания сил Турции и США с территории Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

В Дамаске состоялось заседание Союза арабских юристов. Одной из ключевых тем обсуждения стало незаконное присутствие войск Турции и США на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал на полях мероприятия с главой Министерства юстиции САР Ахмадом ас-Сайидом. Политик заявил, что оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными является прямым нарушением норм международного права. По его словам, Союз арабских юристов также выражает свою солидарность с Дамаском и выступает против незаконного присутствия военнослужащих этих стран в республике и односторонних санкций Запада в отношении САР.

Еще одним участником заседания стал секретарь Коллегии адвокатов Сирии Самир аль-Батрини. Он рассказал, что около 10% потенциальных участников собрания в Дамаске не смогли посетить мероприятие — кто-то из-за ограничений по коронавирусу, другие из-за тех самых антисирийских санкций.

По словам Аль-Батрини, Союз арабских юристов подготовил документы о преступлениях, совершенных оккупировавшими территорию САР силами и местными бандформированиями.

«Мы подготовили документы, которые связаны с бесчинствами на территории Сирии. Это преступления террористической направленности, которым подверглись большинство районов страны. И то, что учинили Сирийские демократические силы — действительно тяжкие преступления. Мы собрали большое количество документов, чтобы пролить свет на это дело», — заявил адвокат.

Союз арабских юристов потребовал изгнания сил Турции и США с территории Сирии
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

В своем заявлении по итогам встречи члены союза осудили деятельность Штатов и Турции в Сирии, а также поддержку, которую эти страны оказывают вооруженным группировкам на территории страны. Юристы призвали международное сообщество обратить внимание на правонарушения со стороны американских и турецких военных и добиться их ухода из республики.

Союз арабских юристов потребовал изгнания сил Турции и США с территории Сирии
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Кроме того, в объединении считают необходимым скорейшее возвращение Сирии в Лигу арабских государств, из которой страна была исключена в 2011 году.

Запад «душит» Сирию

Ранее против нахождения американских военных на территории САР на заседании Совета Безопасности ООН выступил постпред Сирии при этой организации Бассам Саббаг. Дипломат заявил, что присутствие западных сил усугубляет гуманитарный кризис в республике, а все заявления США об «обеспокоенности» плачевной ситуацией в регионе не имеют под собой оснований.

В настоящий момент военнослужащие американской армии, которых неоднократно уличали в краже сирийской нефти, продолжают контролировать северо-восточные регионы республики. В сотрудничестве со своими союзниками из курдских формирований Штаты нелегально добывают и продают за рубеж «черное золото», которое целыми колоннами перевозят на территорию Ирака.

Кроме того, в отношении САР продолжают действовать жесткие ограничительные меры, которые наносят ощутимый удар по населению республики. К примеру, летом прошлого года в силу вступил так называемый закон «О защите гражданского населения Сирии», или «Акт Цезаря». В соответствии с этим документом администрация Штатов «обязана вводить всеобъемлющие санкции» против физических и юридических лиц, связанных с добывающей, перерабатывающей и строительной промышленностью. При этом ограничения также затрагивают банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли.

Как отмечали в МИД РФ, этот документ провоцирует дальнейшее обесценивание сирийской лиры, а также рост цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости в стране.

Присутствуют на сирийской земле и турецкие военнослужащие, которые оправдывают свое нахождение в приграничных районах борьбой с курдскими формированиями. Помимо этого, с января Анкара сильно ограничивает подачу воды из реки Евфрат в северные и восточные регионы САР, чем нарушает соглашение между сирийским и турецким правительствами, заключенное в 1987 году, а также подвергает угрозе жизни граждан республики.

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сша сирия турция дамаск
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