Эксперт предположил существование цивилизаций грибниц и радиоволн во Вселенной

Ученым нельзя сбрасывать со счетов версии о наличии во Вселенной цивилизаций медуз, грибов и радиоволн. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Споры о существовании внеземных цивилизаций ведутся уже давно. В разное время человечество приписывало им те или иные качества, однако последние 50 лет в массовой культуре доминирует навязанное Голливудом мнение о том, что это непременно «зеленые человечки», которые летают над нашей планетой на своих кораблях-тарелках и похищают зазевавшихся землян (в основном, разумеется, американцев) для своих бесчеловечных опытов.

Марков убежден, что это не так: последнее, чего может захотеть инопланетный сверхразум, так это охотиться на «бухих фермеров из Техаса».

«Я немного занимался вопросами НЛО, когда учился в Московском авиационном институте на факультете летательных аппаратов, — рассказал политолог. — Так что мое мнение в этом вопросе можно назвать авторитетным. Сегодня в отношении внеземных цивилизаций доминирует следующая идея: да, они время от времени образуются, но, поскольку нашей Вселенной 14 миллиардов лет, а солнца, которые «живут» по нескольку миллиардов лет, потом расширяются и взрываются, то цивилизации тех или иных разумных организмов, подобно светлячкам, вспыхивают и гаснут, не успев установить контакт друг с другом».

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Эксперт добавил, что концепция «мерцающих» цивилизаций в настоящее время является наиболее правдоподобной. По его словам, вероятность того, что, помимо людей, во Вселенной есть другие разумные существа, исключительно высока.

«Если инопланетяне существуют, то они абсолютно точно не похожи на нас, — убежден Марков. — Мы можем представить себе цивилизацию, которая состоит из неких псевдомедуз, живущих в океане, или даже из грибниц! Как видите, вероятность того, что они прилетят к нам на истребителях-тарелках, практически отсутствует».

Политолог отметил, что разумная форма жизни вообще может быть неуглеродной.