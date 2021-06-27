Конференция в Берлине и подготовка к выборам — что произошло в Ливии с 21 по 27 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 21 по 27 июня 2021 года.



Вторая берлинская конференция по Ливии

В среду, 23 июня, в столице Германии прошла международная встреча по ливийскому урегулированию на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Участниками форума стали делегации стран ЕС, США, России, Китая, Турции, ЛАГ, Африканского союза. Североафриканское государство представляли премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба и глава МИД Наджла Мангуш.

Перед конференцией Дабиба пообщался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Политики «сверили часы» и обсудили политические отношения между двумя странами.

Участники форума согласились с необходимостью без промедления вывести все иностранные войска и наемников из Ливии. Парламентские и президентские выборы власти должны организовать в установленный срок.

Мангуш выступила на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом и заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Она призвала международное сообщество продолжить поддержку Ливии. Также министр представила инициативу по стабилизации государства и потребовала ее выполнения наравне с результатами первой и второй берлинских встреч.

«Сегодня у нас есть видение идеального пути стабилизации нашей страны и работы над осуществлением свободных, справедливых и безопасных выборов 24 декабря», — заявила Мангуш.

ПНЕ приветствовало итоги конференции. Кабмин подтвердил, что он выражает цели ливийского народа и его стремление к стабильности и построению независимого государства.

Результаты форума стали темой встречи ливийского премьера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны также затронули развитие аспектов политического и экономического сотрудничества.

В кулуарах берлинской конференции Дабиба и госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнули важность вывода наемников из Ливии для обеспечения безопасности региона. Премьер приветствовал конструктивное участие Вашингтона в этом вопросе.

Переговоры премьера в Великобритании

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба 24 июня прибыл в Лондон, где рассмотрел ряд политических и экономических тем с должностными лицами правительства.

Также он разговаривал с премьером Борисом Джонсоном. Стороны обсудили стабилизацию страны и подготовку к декабрьским выборам. Они затронули текущие проблемы безопасности в регионе, включая присутствие и вывод иностранных боевиков.

На встрече делегации ПНЕ с министром Ближнего Востока и Северной Африки Джеймсом Клеверли говорилось об участии Соединенного Королевства в восстановлении Ливии.

There is huge potential for us to work with #Libya on its stabilisation, reconstruction, prosperity and efforts to address climate change.



Great to host Libyan PM @Dabaibahamid and Foreign Minister Mangoush to London today to discuss this in-person. pic.twitter.com/po8ZYB6dnG — James Cleverly (@JamesCleverly) June 25, 2021

Визит Аль-Манфи в Рим

Во вторник, 22 июня, глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи прибыл в столицу Италии.

С премьер-министром республики Марио Драги он рассмотрел взаимодействие в области защиты границ, нелегальной миграции, поддержки выборов и национального примирения. Стороны договорились о необходимости координации усилий двух стран в сфере безопасности по официальным каналам.

Аль-Манфи встретился с главой Италии Серджо Маттареллой, который высоко оценил усилия Президентского совета в работе по достижению стабильности в Ливии. Они обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес, и важность расширения сотрудничества.

Антитеррористическая деятельность в южном регионе

Президентский совет решил сформировать Силы по борьбе с терроризмом и организованной преступностью на юге, а также создать Совместный оперативный штаб для обеспечения безопасности.

المجلس الرئاسي في #ليبيا أصدر قرارين بتشكيل قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب وغرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب https://t.co/Dp4Ou799BG #العربية — المغرب العربي (@AlArabiya_NAF) June 21, 2021

В субботу, 26 июня, глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб сообщил о продолжении операции против террористических ячеек на юго-западе страны. Он добавил, что на днях военнослужащие арестовали нескольких экстремистов, скрывавшихся в горах Аль-Харудж.

Подготовка к открытию прибрежного шоссе

Члены Совместного военного комитета «5+5» по итогам очередной встречи и осмотра прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили) во вторник, 22 июня, заявили, что движение по трассе возобновят после ремонта покрытия и обеспечения безопасности. Завершить мероприятия планируют в течение нескольких дней.

Наблюдатели подтвердили, что в район Аль-Вишка прибыли машины и оборудование для технического обслуживания дороги, соединяющей Сирт и Мисурату, в рамках подготовки к ее открытию.

Проблемы с безопасностью в Западном регионе

Трое неизвестных похитили 10-летнего ребенка в столичном аэропорту Митига. Инцидент произошел во вторник, 22 июня. При нем присутствовали сотрудники службы безопасности объекта и полиция, которые не вмешались, несмотря на крики матери о помощи.

مجهولون يخطفون طفلا بمطار معيتيقة في حضور أفراد الشرطة #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/Ri64hhAuXe — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) June 22, 2021

В тот же день вооруженная группировка атаковала КПП, расположенный на въезде на территорию электростанции Ар-Рувайс. Боевики не проникли на объект. Он работает в штатном режиме.

مجموعة مسلحة تعتدي على البوابة الأمنية لمحطة كهرباء الرويس#عين_ليبياhttps://t.co/wZWVoRy3nb — عين ليبيا (@EanLibya) June 22, 2021

В среду, 23 июня, патрули департамента по поддержанию правопорядка Триполи запустили кампанию по обеспечению безопасности в городе Сурман.

На следующий день глава Службы общей разведки Хусейн аль-Аиб уведомил премьер-министра о намерении запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»1 осуществить серию терактов в ряде районов страны, в частности, в Триполи, Аз-Завии и Сурмане.

Эскалация в Аль-Аджилате

В городе Аль-Аджилат уже третью неделю продолжаются столкновения. В пятницу, 25 июня, между вооруженными формированиями возобновились перестрелки.

Бои привели к гибели учащегося средней школы. Это произошло из-за того, что конфликт группировок в субботу разгорелся на территории учебного заведения.

#عاجل| مقتل طالبة في مدرسة ثانوي بالعجيلات بعد اشتباكات مسلحة داخل المدرسة #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/3IPSkjSRHv — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) June 26, 2021

Пользуясь хаосом в городе, боевики, связанные с формированием «Аш-Шалфух», грабят население. Жители просят правоохранителей поймать преступников.

Подготовка к выборам 24 декабря

Главное командование ЛНА во вторник, 22 июня, выступило с заявлением, в котором подтвердило приверженность проведению избирательного процесса. Руководство армии сообщило, что поддерживает все усилия, направленные на установление мира в Ливии и восстановление стабильности. Оно также отметило важность проведения встречи в Берлине.

На необходимость обеспечения прямого волеизъявления граждан указал председатель Палаты представителей Агила Салех в четверг, 24 июня. Во время пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Буритой в Рабате он подчеркнул, что выборы проведут в срок и под наблюдением международного сообщества и Лиги арабских государств для обеспечения их честности. Только так, на взгляд политика, можно разрешить нынешний кризис. Также Салех высоко оценил роль североафриканского королевства в урегулировании ливийского вопроса.

Консультативный комитет Форума политического диалога встретился в Тунисе. С 24 по 26 июня участники обсуждали разработку предложения по конституционной базе для проведения декабрьских выборов.

اختتام اجتماع اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار في تونس#عين_ليبياhttps://t.co/PSpw7SCAkK — عين ليبيا (@EanLibya) June 26, 2021

В воскресенье, 27 июня, Высшая национальная избирательная комиссия объявила о начале установки на фасадах зданий учебных учреждений табличек с номерами участков. В ближайшие дни по всей стране стартует регистрация избирателей.

Протестные движения

Активисты «Движения Феццана» пригрозили закрыть все нефтяные месторождения на юге Ливии, если власти не выполнят озвученные ими 15 требований. В субботу, 26 июня, они призвали решить гуманитарный и экономический кризисы и обеспечить предоставление услуг. Граждане также посетовали на отсутствие южан в структурах исполнительной власти и потребовали, чтобы в каждом министерстве одним из заместителей главы ведомства стал уроженец региона.

На следующий день сотрудники групп быстрого реагирования вышли на акцию протеста перед штаб-квартирой правительства в Триполи. Митингующие потребовали от властей выплат зарплат, которых не видели с августа 2020 года.

Экономика

Министерство связи Египта подписало с Ливийской холдинговой компанией по телекоммуникациям (LPTIC) несколько соглашений в области информационных технологий. Договоренности касаются обучения, предоставления технических консультаций и поддержки. Стороны также объявили о новом совместном проекте — строительстве завода по производству волоконно-оптических кабелей.

الاتصالات : انشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية باستثمارات ليبية مصرية https://t.co/PeBXPR4Aq3 #تكنولوجيا_المعلومات — الجمهورية اون لاين (@agomhuriaonline) June 23, 2021

В четверг, 24 июня, министр промышленности и полезных ископаемых Ахмад Абу Хиса сообщил о запуске совместной рабочей программы Ливии и Туниса. По его словам, у ПНЕ есть план по развитию отрасли в стране и власти надеются на опыт соседа. Триполи рассчитывает на привлечение инвесторов и установление эффективных двусторонних партнерских отношений.

Центральный банк в сотрудничестве с Министерством юстиции 22 июня запустил инициативу Сyber Libya. Она подразумевает формирование законодательства в области электронных транзакций и торговли.

Евросоюз объявил о старте работы проекта LESST. Его деятельность направлена на поддержку стабильности электроэнергетического сектора североафриканского государства.

أسبوع صعب في #ليبيا وسط موجات حر تقترن بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. ????⚡️



يدعم الاتحاد الأوروبي قطاع الكهرباء الليبي من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في قطاع #الكهرباء ودعم الانتقال (LESST). ????????????????



ما هو معدل إنقطاع الكهرباء في منطقتك حاليا وكيف ترشد استخدامك للطاقة؟ ????????♻️ pic.twitter.com/34Tgf9p2p7 — EU in Libya (@EUinLibya) June 25, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.