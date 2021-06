Конференция в Берлине и подготовка к выборам — что произошло в Ливии с 21 по 27 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 21 по 27 июня 2021 года.



В среду, 23 июня, в столице Германии прошла международная встреча по ливийскому урегулированию на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Участниками форума стали делегации стран ЕС, США, России, Китая, Турции, ЛАГ, Африканского союза. Североафриканское государство представляли премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба и глава МИД Наджла Мангуш.

Перед конференцией Дабиба пообщался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Политики «сверили часы» и обсудили политические отношения между двумя странами.

Участники форума согласились с необходимостью без промедления вывести все иностранные войска и наемников из Ливии. Парламентские и президентские выборы власти должны организовать в установленный срок.

Мангуш выступила на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом и заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Она призвала международное сообщество продолжить поддержку Ливии. Также министр представила инициативу по стабилизации государства и потребовала ее выполнения наравне с результатами первой и второй берлинских встреч.

ПНЕ приветствовало итоги конференции. Кабмин подтвердил, что он выражает цели ливийского народа и его стремление к стабильности и построению независимого государства.

Результаты форума стали темой встречи ливийского премьера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны также затронули развитие аспектов политического и экономического сотрудничества.

В кулуарах берлинской конференции Дабиба и госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнули важность вывода наемников из Ливии для обеспечения безопасности региона. Премьер приветствовал конструктивное участие Вашингтона в этом вопросе.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба 24 июня прибыл в Лондон, где рассмотрел ряд политических и экономических тем с должностными лицами правительства.

Также он разговаривал с премьером Борисом Джонсоном. Стороны обсудили стабилизацию страны и подготовку к декабрьским выборам. Они затронули текущие проблемы безопасности в регионе, включая присутствие и вывод иностранных боевиков.

На встрече делегации ПНЕ с министром Ближнего Востока и Северной Африки Джеймсом Клеверли говорилось об участии Соединенного Королевства в восстановлении Ливии.

