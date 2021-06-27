Военный аналитик назвал три версии «потери» британским минобороны документов

История со случайным обнаружением на автобусной остановке в графстве Кент секретных документов Минобороны Великобритании с подробностями прохода британского эсминца HMS Defender у берегов Крыма на 100% является фейком. Об этом в интервью ФАН заявил военный аналитик, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук и первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Он прокомментировал публикацию BBC с выдержками из секретных бумаг британского оборонного ведомства, папку с которыми обнаружил пожелавший остаться неизвестным прохожий и отнес в редакцию за день до инцидента на мысу Фиолент.

«Это в чистом виде фейк, потому что документы такого рода, тем более в них содержались маршруты движения эсминца и все остальное, они имеют гриф особой секретности. Просто так их никто в урну выбросить не мог: за такое дело могут и на пожизненный срок посадить. Предположить, что британские офицеры взяли с собой совершенно секретные документы и выбросили на улице в урну, я не могу — это смешно», — поделился своим мнением Константин Сивков.

Военный аналитик назвал три возможных версии, откуда в британском СМИ появилась невероятная история необычной находки.

«Возможно, это организовано человеком, который придерживается антиправительственных взглядов в Британии и стремится дискредитировать действия британского руководства. В том, что эсминец пошел в наши территориальные воды при согласии и, может быть, прямом указании премьер-министра Великобритании, я нисколько не сомневаюсь, потому что минобороны на такой шаг без согласования с вышестоящим руководством никогда не пойдет. Это может быть ударом по Борису Джонсону от одного из его оппонентов», — пояснил Сивков.

Собеседник ФАН допустил также, что анонимный прохожий, нашедший документы, впоследствии все-таки заявит о себе, использовав эту историю как собственный пиар.

«Я не могу исключить и еще один вариант: британцы на основании этой информации заявят, что русский шпион украл у них эти документы, а потом захотел опубликовать, чтобы дискредитировать британское руководство. Вариантов может быть несколько, но так или иначе все это говорит о том, что британцы продолжают пожинать плоды своей необдуманной провокации», — заключил Константин Сивков.

BBC сообщила, что папка принадлежит высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства. В бумагах говорится, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву и что Лондон считает эту территорию украинской. Однако в документах был предусмотрен «запасной» маршрут, исключающий заход в территориальные воды РФ.

Ранее потерю британских секретных документов об эсминце Defender высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.