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Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре

Происшествия
Четверо подростков пострадали в ДТП на угнанном автомобиле в Краснодаре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 27 июня. Подросток на автомобиле отца врезался в столб уличного освещения. В результате столкновения пострадали трое пассажиров и сам водитель. Инцидент произошел на улице Сормовской.

Юноша за рулем иномарки Honda Civic сбил дорожный знак и въехал в электроопору. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В Екатеринбурге пьяные подростки устроили массовую драку, сообщал URA.RU. В ней принимали участие несколько десятков человек.

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