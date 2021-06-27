В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море

Москва, 27 июня. Любая провокация против ядерной державы ставит под угрозу глобальную безопасность в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Недавний инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море нужно обсудить с представителями ООН, ОБСЕ и ПАСЕ. Володин предложил провести соответствующее совещание и призвать к ответственности виновных в этой провокации ВМС Британии.

Ранее сообщалось, что американцы назвали действия британского корабля Defender у берегов Крыма «бряцаньем оружия». Интернет-пользователи предупредили, что в следующий раз подобная провокация может закончится для британцев весьма плачевно.