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В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море

  /   Обновлено: 27 июня 2021 17:45
Армия
В Госдуме призвали ООН и ОБСЕ обсудить провокацию ВМС Британии в Черном море
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 июня. Любая провокация против ядерной державы ставит под угрозу глобальную безопасность в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Недавний инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море нужно обсудить с представителями ООН, ОБСЕ и ПАСЕ. Володин предложил провести соответствующее совещание и призвать к ответственности виновных в этой провокации ВМС Британии.

Ранее сообщалось, что американцы назвали действия британского корабля Defender у берегов Крыма «бряцаньем оружия». Интернет-пользователи предупредили, что в следующий раз подобная провокация может закончится для британцев весьма плачевно.

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