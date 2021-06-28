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Карьерный консультант рассказал, с какой частотой нужно менять работу

Общество
Карьерный консультант рассказал, с какой частотой нужно менять работу
фото из личного архива Ильгиза Валинурова  / 

Любой человек, жаждущий карьерного развития, задается вопросом: с какой частотой следует менять место работы и следует ли вообще? И как избежать профессионального застоя, не потеряв при этом ценные очки опыта? Узнать верные ответы ФАН решил у известного российского хедхантера, автора нескольких книг по поиску персонала и управлению карьерой Ильгиза Валинурова.

Так, эксперт уверяет, что в первую очередь данный аспект зависит от содержания вашей работы и наличия в ней управляющих функций. Если менеджер по продажам может спокойно менять организации каждые год-полтора, то руководителю следует задержаться на одном месте подольше, ведь результаты его труда будут видны далеко не сразу.

«В среднем считается, что топ-менеджер должен поработать в одной компании от трех лет. Если меньше, то за это время не всегда в компаниях могут произойти нужные изменения, и не всегда топ-менеджер может реально успеть принести пользу для компании. Если же его увольняют раньше, или он сам увольняется, то, конечно, это вызывает больше вопросов», — отмечает специалист.

Карьерный консультант рассказал, с какой частотой нужно менять работу
pxhere.com  / 

Конечно, долгий срок на одном месте дает очевидные плюсы — чувство стабильности и уверенность в том, что ты делаешь. Однако сотрудники, проработавшие в компании 10 или 15 лет, имеют так называемый моноопыт, а значит, они привыкли к определенным правилам и стереотипам, царящим в организации и в отрасли в целом. Как следствие, способность к адаптации у таких людей сводится к нулю.

«Люди, более 10 лет проработавшие в одной компании, если анализировать статистику этих резюме, могут потом за два года сменить три-четыре места работы, потому что не могут вписаться в новые компании. Поэтому работать более пяти лет в одной организации, а тем более в одной должности, я точно не рекомендую. Надо, как минимум, ротироваться внутри компании: переходить в другие подразделения, другой функционал. А лучше, конечно, двигаться дальше», — советует Ильгиз Валинуров.

Карьерный консультант рассказал, с какой частотой нужно менять работу
pixabay.com  / 

Как показывает его многолетний опыт, стимулом к такому движению может стать и заработная плата. Оказывается, с куда большей вероятностью этот показатель будет расти, если вы откажетесь сидеть на нынешней работе и будете менять различные фирмы. Бояться менять сферу деятельности тоже не стоит — такой подход поможет разнообразить профессиональный опыт и сделать его более многогранным, а самого сотрудника — более привлекательным в глазах потенциального работодателя.

«Этот тренд стал появляться буквально года три назад. В последние несколько лет действительно разносторонне развитый человек, который в разных отраслях работал и видел разную специфику, становится интереснее на рынке труда», — заключает известный хедхантер.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров скептически высказался об идее россиян отправляться в Финляндию на заработки. По его мнению, такое решение не пойдет на пользу карьерному пути, но, безусловно, может стать полезным опытом для жизни и работы.

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работа карьерный рост рынок труда
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