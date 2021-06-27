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Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области

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Новый проект «Шаг к здоровью» стартует в Вологодской области
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Вологда, 27 июня. Жители разных районов Вологодской области смогут пройти медицинское экспресс-обследование благодаря новому проекту «Шаг к здоровью».

Передвижные пункты планируют организовать в Вологде, Череповце, Великом Устюге и Соколе уже в июле. Комплексы разделят на две части: одну оборудуют для медосмотра, а другую — для лекций.

Вологжанам будут измерять давление, уровень холестерина и сахара в крови. Также жители смогут получить рекомендации по питанию и физической нагрузке. Работать передвижные пункты будут в течение нескольких месяцев.

Как стало известно ранее, медобследование в павильонах «Здоровая Москва» с момента начала их работы прошли более 67 тыс. человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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