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Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
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Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках

  /   Обновлено: 27 июня 2021 17:37
Экономика
Дефицит предложения офисов зафиксировали в российских городах-миллионниках
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 27 июня. Сразу в нескольких российских городах-миллионниках России наблюдается дефицит доступного предложения офисных площадей, говорится в заявлении компании CBRE.

Речь идет о Новосибирске, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Воронеже и Ростове-на-Дону. Согласно исследованию, общий объем качественного офисного предложения на конец первых шести месяцев 2021 года составил 3,2 млн «квадратов». По предварительным данным, по заявленным планам девелоперов ожидается увеличение площади еще на 55 тыс. квадратных метров.

При этом большую часть ожидаемого объема должны были ввести в эксплуатацию еще до пандемии нового коронавируса, отметили в релизе компании. Несмотря на ограничения, введенные в рамках борьбы с COVID-19, средний уровень свободного офисного предложения в крупных городах страны составляет 4,2% против 3,4% в доковидный период.

Сдача квартир в аренду посуточно предусматривает высокий заработок, однако имеет некоторые недостатки, отмечала адвокат Ольга Сулим. В первую очередь арендаторы вынуждены терпеть убытки в период между сезонами.

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пандемия офисы офисная недвижимость
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