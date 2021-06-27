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МИД Украины приписал России нарушение минских договоренностей

Политика
МИД Украины приписал России нарушение минских договоренностей
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 27 июня. МИД Украины возмущен выдаче российских паспортов жителям Донбасса, об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

Как считает дипломат, таким образом Россия якобы сознательно разрушает Минские соглашения. Николенко посочувствовал МИД РФ, представителям которого «трудно понять последствия деструктивной российской политики».

«Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции<...>территорий», — высказался спикер украинского министерства.

Он добавил, что действия Москвы являются средством распространения «шовинистической идеологии русского мира» и «элементом российских гибридных тактик». Николенко согласился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который призвал Киев жестче реагировать на выдачу российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР.

Ранее Кремль не раз напоминал, что не является стороной Минских соглашений. Договоренности должны выполняться только Донбассом и официальным Киевом.

На днях стало известно, что на Украине подвели промежуточные итоги взаимной торговли с Россией с начала 2021 года. Чиновники обнаружили, что она не только идет своим чередом, но по ряду позиций резко активизировалась.

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