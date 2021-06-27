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Титов посоветовал бизнесменам «настраиваться на лучшее»

  /   Обновлено: 27 июня 2021 17:28
Экономика
Титов посоветовал бизнесменам «настраиваться на лучшее»
Пресс-служба университета «Синергия»

Москва, 27 июня. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поздравил россиян с Днем микро-, малого и среднего бизнеса.

Этот день отмечают во всем мире, поэтому бизнес-омбудсмен обратился с пожеланием к отечественным предпринимателям. Он призывал не унывать и сохранять позитивный настрой даже во время борьбы с коронавирусом, которая наносит такой сильный удар по экономике.

«Нужно настраиваться на лучшее, иначе пессимизм нас полностью поглотит, а этого допустить нельзя. Хочу вас заверить, что не только хорошие времена заканчиваются, но и плохие. Так мудро устроен мир», — приводит его слова ТАСС.

Праздник утвердила Генассамблея ООН в 2017 году. Именно 27 июня правительствам стран, входящих в ООН, рекомендуется проводить тематические семинары, тренинги и дискуссии.

Недавний опрос показал, что большая часть российской молодежи находит предпринимательскую деятельность привлекательной. Респонденты указали на возможность добиться высокого социального статуса, обрести финансовую независимость, заниматься любимым делом и получать большой доход.

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